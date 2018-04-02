Новый фильм Стивена Спилберга: Примитив, возведенный в культ

Стивен Спилберг посвятил свою тридцать вторую картину — «Первому игроку приготовиться» — компьютерным играм минувших десятилетий. Но помножил весь этот красочно-мусорный мир на суперсовременные технологии. В результате на экраны вышла ода, прославляющая всемогущую виртуальную реальность и отрицающая настоящую жизнь.

Целевую аудиторию картины парадоксальным образом помогли понять недавние президентские выборы. «Вы пойдете голосовать?» — поинтересовался автор этих строк у соседа по этажу, 30-летнего мальчика, при знакомстве отрекомендовавшегося: «Я геймер, а еще занимаюсь продажами». Сосед ответствовал: «Ой нет, я на эти выборы весь день убью. Лучше поиграю!» И, судя по шуму из окна, действительно убил все сутки — но только на игрушку в компьютере. Вот для таких и еще более великовозрастных геймеров и гиков, ностальгирующих по бездумным зависаниям в подвальных компьютерных клубах девяностых-нулевых годов, и предназначен очередной спилберговский товар.

У нормального же человека просто скулы сведет от надуманной фабулы картины. Действие разворачивается в 2045 году в американских выселках и, разумеется, в фантастическом мире виртуальной реальности. Именно в ней, по мнению авторов, гораздо лучше пребывать населению превратившейся в хлам планеты, чем стараться хоть как-то поправить дела в настоящем существовании. Этим и занимается юноша Уэйд Уоддс (Тай Шеридан).

Ему удается напасть в виртуальной реальности OASIS на след «пасхального яйца» (этим термином называют всяческие сюрпризы, зашифрованные в играх их создателями). Тот, кто первым овладеет секретом, станет хозяином OASIS, а значит, получит доступ к огромным деньгам и возможности распоряжаться судьбами других. Такова воля создателя всей этой виртуальной бодяги Джеймса Халлидея — его играет «талисман» Спилберга, британский актер-оскароносец Марк Райлэнс

Разумеется, и в реале, и в «виртуале» найдется место главному злодею Нолану Сорренто (в этой роли занят Бен Мендельсон ), который охотится за счастливчиком Уэйдом. А тот старается сохранить свой приз и заодно свою жизнь с помощью подруги Саманты ( Оливия Кук ).

Сюжет, как видите, незамысловат до безобразия и допускает использование в главных ролях весьма бледных артистов. Потому что собственно канва действия абсолютно не важна. Главное здесь — процесс.

И вот тут Спилберг легко доказал, что и в наши времена, когда кино перестало быть искусством и превратилось в нечто иное, его имя остается в первых рядах. Роскошные эффекты, легкость, с которой повседневная жизнь сменяется виртуальной реальностью, а, главное, кропотливая работа по юридическому согласованию прав на демонстрируемый в картине набор супергероев и персонажей культовых фильмов и компьютерных игр — конечно, при таком раскладе инфантилам разного возраста от экрана не оторваться. А мыслительный процесс при просмотре нового фильма — это уже рудимент. Думать — это уже ни к чему.

Справедливости ради засвидетельствуем: Спилберг попытался продемонстрировать не только зрелищность, но и драматургию. Но история противостояния «простого парня» и могущественной корпорации, которая охотится за контролем над сверхприбыльной виртуальной системой OASIS, осталась просто неубедительным мотивом. А как иначе — ведь интересы злодея Соррента по сути совпадают с мотивацией самого режиссера — деньги, деньги, деньги. И для того чтобы сорвать с себя маску и еще больше заработать на этом, нужно обладать очень большой самоиронией. Значит, мэтру есть над чем работать дальше.

Между тем 175-миллионный бюджет нужно отбить. И тут, конечно, лоббистские возможности Голливуда впечатляют. Фильм «Первому игроку приготовиться вышел в прокат одновременно на главных кинорынках мира. Понятно, почему в США он идет одновременно более чем на 4000 экранов. Но почему в России примитивнейшую картину показывают в 1300 кинозалах? Кто дал ему „зеленый коридор“?

Впрочем, ответ на этот вопрос понятен. Кому-то, как мы сказали вначале, жизнь — игра, и наплевать на всё остальное. Лишь бы не „убить день“ на действительно важное — близких, здоровье, работу. А гораздо более дальновидные и умные люди зарабатывают на страстишках одноклеточных индивидов, подчиняя себе капиталы и страны.

Константин КАЮКОВ,

интернет-журнал „Интересант“