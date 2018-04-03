Обзор фильма «Жажда смерти»: это фиаско, Брюс

Обзор фильма «Жажда смерти»: это фиаско, БрюсНа этой неделе в российский прокат выходит новый фильм «Жажда смерти» с героем боевиков 90-х Брюсом Уиллисом . Мы посмотрели, сравнили с оригиналом и разочаровались.

Рассказываем, почему можно смело проходить мимо нового фильма с «крепким орешком».

Оригинал был прорывом и стал классикой жанра

Начнём с самого главного. Оригинальный фильм «Жажда смерти», вышедший в далёком 1974 году, стал основоположником жанра о мстителях-одиночках.

Сюжет был предельно прост. После шоковых событий, и последующего разочарования в системе правопорядка герой картины начинал самостоятельно вершить правосудие.

Постепенная эволюция из пацифиста в настоящего народного безжалостного мстителя была показана под призмой рассуждений о современном обществе, наполненном преступностью и проблемами малоимущих.

Картина, естественно, получила широкий резонанс. Общество активно спорило о праве на индивидуальное насилие. Это не помешало фильму с бюджетом в 3 миллиона долларов собрать в прокате 22 миллиона и получить в последствии ещё три продолжения.

Главная проблема ремейка 2018 года — он не приносит ничего нового. Мы видели подобные истории десятки раз. Пацифист, становящийся в какой-то момент машиной для убийств — практически норма для современного искушённого зрителя.

Спасти подобное кино могли три составляющих:

авторский подход к демонстрации мировоззренческой революции в голове главного героя и его последующих действий

убедительная актёрская игра, выжимающая у зрителя целый спектр эмоций

бодрый экшен, который «Wow!»

Но ничего из этого зритель не получил.

Фетишист жестокости Элай Рот ничего не придумал

Режиссёром фильма стал Элай Рот, снявший скандальные «Хостелы» и вместе с Тарантино шикарный фильм «Бесславные ублюдки». Он тот, кто вернул на большие экраны кино с рейтингом R.

Казалось бы, сюжет о безжалостном мстителе — идеальная площадка для того, чтобы «Жид-медведь*», продемонстрировал все свои режиссёрские способности.

Но история скупа на смелые неординарные фишки в повествовании.

Зритель увидит интересную монтажную склейку педантичности главного героя (в связи с профессией) и его подготовки к криминальным разборкам. Получит ответ на вопрос «а можно ли разблокировать смартфон пальцем трупа» (мы, кстати, рассказывали). И улыбнётся от получения героем лайфхайков прямо с ютуба. Все.

Ощущение, что Элай, имея за спиной кровавый бекграунд ужасов, хотел снять побольше «мяса», но продюсеры тормозили его как могли. В итоге, фирменный почерк режиссёра заметен лишь в паре сцен, когда герой вдруг включает максимальную кровожадность.

В остальном, пресный сценарий настолько линейный и банальный, что смотреть за происходящим на экране просто скучно.

* прозвище героя Элай Рота в фильме «Бесславные ублюдки»

Спасти фильм мог сам Уиллис, но он даже не пытался

В ноябре прошлого года на экраны вышел в чем-то схожий по сюжету фильм «Иностранец». Джеки Чан смог умело передать опустошение и отчаяние собственного героя. Сыграно было предельно убедительно. Образец.

В оригинале харизматичный Чарльз Бронсон излучал предельное спокойствие, уверенность и грусть. Мужественность, возведённая в абсолют.

Что касается Брюса Уиллиса — он продолжает играть Брюса Уиллиса. Да, он старательно изображает убитого горем мужа-и-отца. Выдавливает из себя слезу. Пытается хоть как-то откалибровать своего персонажа на нужную атмосферу и настроение.

Но его эмоциям не веришь.

Ты буквально ждёшь фирменную ухмылку и «Yippee-kai-yay, motherf*cker!».

Остальные персонажи — ходячие картонные шаблоны. Даже детектив, в исполнении Дина Норриса , который мог стать достойным оппонентом главного героя, до безобразия уныл. Его персонаж откровенно «приехал» из сериала «Во все тяжкие».

В этом плане фильм 1974 года на голову выше ремейка.

Зритель получил скупое на эмоции зрелище

«Жажда смерти» не дотягивает до настоящей пронзительной драмы о потере и мщении. Криминальным триллером или боевиком его тоже не назовёшь, хотя трейлер упорно пытается убедить зрителя в обратном. Напряжённые моменты уступают по накалу сценам из оригинала. Экшен также вторичен.

При этом, авторы с большим уважением относятся к фильму с Чарльзом Бронсоном, есть прямые отсылки.

В фильме эксплуатируют социально значимые для США темы уличной жестокости, ношения собственного оружия и возможности самостоятельно отвечать на любые криминальные действия. Но сценарист и режиссёр лишь касаются данных вопросов, не давая никаких ответов и не пытаются заставить зрителя даже поразмышлять об этом.

Увиденное не цепляет ни рассказанной историей, ни актёрской игрой, ни «движухой». Фильмография Брюса Уиллиса продолжает свое стремительное падение с небоскрёба «Накатоми Плаза».