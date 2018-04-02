Режиссер Юрий Быков: «В работах молодых режиссеров я сейчас вижу хождение вокруг сосны под музыку Radiohead»

В Челябинск на кинофестиваль «ЗА» заглянул известный режиссер Юрий Быков . На его счету фильмы «Дурак», «Жить». «Метод», «Майор», сериал «Спящие». Последний, кстати, вызвал у Быкова кризис: после работы над ним, молодой режиссер неожиданно заявил об уходе из кино. Об этом, а также о том, как пробиться начинающим режиссерам и можно ли изменить ситуацию в современном российском кинематографе Юрий Быков рассказал на встрече с журналистами.

Советский Союз славился шедеврами кинематографа, но была цензура. А сейчас, вроде цензуры нет, однако хорошего кино, хотя бы близкого по уровню к советскому в стране очень мало Почему, на ваш взгляд?

— Если говорить про советское время, то люди, пережившие войну были настолько переполнены трагедией, болью и желанием сказать, что создавали шедевры. А не потому, что им что-то запрещали. Просто было, что сказать, и они говорили. Дело в полноте художника. Сейчас люди сами себя ограничивают. И потому, что могут потом не пустить на большие экраны, и потому, что 99% получают деньги от государства. В итоге и продюсеры, режиссеры, сценаристы сговариваясь или не сговариваясь, делают вот такой серый непонятный кисель, прекрасно понимая, на что могут дать деньги, а на что не могут.

Вы смотрели работы, представленные на фестивале? Что скажете в целом о картинах начинающих режиссеров?

— Честно говоря, не смотрел работы, представленные на «ЗА» элементарно из-за нехватки времени. Но обещаю, что по окончанию фестиваля посмотрю лучшие работы. Но в прошлом году был в Ханты-Мансийске, смотрел работы начинающих режиссеров, вообще много чего смотрел. Мне кажется, много философии, мало действия. И это моя ошибка в том числе, когда я только начинал. Для первой работы надо брать комедию, трагедию, трагикомедию положений. Отличный пример: рассказ «Бумажник» у Чехова, когда трое идут, находят кошелек. Одного отправляют в магазин за выпивкой, и думают: сейчас мы его убьем, деньги поделим, а тот думает: «Сейчас я их отравлю, а кошелек себе заберу». Получается, все умерли, а кошелек на месте. В работах молодых режиссеров я сейчас вижу хождение вокруг сосны под музыку Radiohead. Так я и так могу их послушать! Много самолюбования, а не конкретики.

А как начинающим режиссерам попасть в большое кино?

— Практика показывает, что сейчас никаких препонов, чтобы талантливый человек стал известным, нет. И это правда. Попасть в индустрию кино несложно. Никакого лобби не требуется. Нужно снять контент и показать его на актуальных площадках, на серьезных фестивалях. Да, может быть, есть конкурентная среда, если приглашают известных артистов, но даже это не так важно. Продюсеры — люди профессиональные: они прекрасно видят, если у вас есть искорка, видение. Знаю колоссальное количество примеров, когда людей замечали по не самым совершенным с технической точки зрения работам, но с потенциалом. А вот как вы потом будете развиваться, как себя покажете — вопрос. Кстати, есть тут опасность, что человеку предложат работать с чужим материалом. Тут либо да, либо нет. И если вы хотите работать с авторским кино, здесь уже сложнее, ничего даже не могу посоветовать.

Иногда бывает грустно, что в кинотеатрах показывают в основном коммерческое кино, далекое от искусства как такового. Как вы думаете, эта ситуация сможет измениться?

— Здесь иллюзий быть не должно. Продюсеры ведь думают не сердцем, они считают, как будут это продавать, сколько картина принесет денег. И понятно, в сторону чего делается выбор. Ну давайте прикинем: вот выводим мы на сцену красивую девушку в красивом белье — это всей мужской аудитории понравится. Независимо, читает он Бродского, не читает Бродского. Так и в кино. Авторского кино, которое приносило неплохие кассы в последнее время имело разную природу успеха. «Нелюбовь» — это имя Звягинцева. «Аритмия» — это кино для прогрессивной молодежи, доброе, сентиментальное, немножко хипстерское, как угодно. Ну а «Довлатов» в свою очередь поддержан "Первым каналом" . То есть, системной поддержки авторского кино в России нет. При том, что в принципе финансовая господдержка кино в нашей стране — уникальная по сравнению с мировой индустрией практика. Поэтому советую молодым развивать ремесло, которое поможет держаться на плаву. Другое дело, если режиссер выбирает путь жертвенный, путь художника — это другой разговор, но о поддержке вряд ли можно вести речь. Я в свою очередь не принял природу коммерческого кино. Поэтому, кстати, многие большие артисты уходят в режиссуру: их не устраивает качество работы режиссеров, которых продюсеры научили подчиняться.

А если все-таки замкнутый круг и люди потребляют, то что дают?

— Давайте приведу пример. На ТНТ пытались запустить новую сетку вещания, включить в нее проблемные сериалы — цифры упали. Они как были у «Дома-2», так и остались. И в кино — коммерческие фильмы нельзя называть плохими или неплохими. Если они приносят прибыль — значит, выполняют свою функцию. Люди хотят есть, ни о чем не думать и максимально радостно жить. Это море с другим мышлением, другими интересами. А у бизнеса нет моральной ответственности. Это не только у нас — так везде! А еще вспомнил интересные слова моей хорошей подруги: «Уровень мировой драматургии: человек оказался в инвалидной коляске — он должен найти радость в этой коляске. У нас: она его полюбила — он вскочил с инвалидного кресла».

Вы же как-то держитесь в этих законах?

— А я уже закончил. Сейчас доснимаю «Завод» и все. Может, я несколько раз вернусь в ремесло эпизодически. Мне все понятно. Я понял, что все в мире есть формат. Мои романтические иллюзии насчет мира иссякли. Я больше не верю в то, во что верил, поэтому те люди, которых подпитывал, наверное, будут мной обмануты. Не могу больше пользоваться доверием и авторитетом. которые у меня были, если были. Нужны новые Прометеи. Поэтому если выбираете путь — будьте готовы жертвовать всем.

Вы ведь такое решение приняли после «Спящих»?

— Это форматная вещь. И я перед самим собой себя дискредитировал. Если я могу так сделать — то есть червоточина. А с червоточиной нельзя быть полководцем. Я думаю, что в какой-то момент просто струхнул, а на это я не имею право. У нас сложная политическая система и я не очень хорошо в ней разбираюсь, но человек, который снял «Дурака»… Понимаете, у меня замкнулся круг. Я начинал с короткометражки, где описана ситуация, как капитан ФСБ убивает двух хулиганов, которые забрались к нему в дом просто потому, что они нарушили его пространство, и дошел до фильма, где полковник ФСБ спасает всех. Крышка гроба захлопнулась. Я многого и сам не понимаю, поэтому, как я могу объяснить остальным. Одно знаю: фразы и позиции вроде «Ты что, самый умный?», «Тебе что, больше всех надо?» надо изживать, иначе никак.

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