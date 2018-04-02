«Секретарша» со всем разберется

Поздним вечером 2 апреля, в 1:00, 3-4 апреля в 0:00, 5 апреля в 01:10 смотрите на Первом канале фильм Радды Новиковой «Секретарша» с Ксенией Лавровой-Глинкой и Михаилом Трухинм в главных ролях. Т Жизнь Катерины Морозовой отлажена, как часы. Она — секретарь главы Следственного Комитета в небольшом городе. Несмотря на скромную должность, она отвечает в СК буквально за все: может разобраться с любыми бумажками или сварить кофе, а может, если нужно, вспомнить детали старого дела или разговорить нелюдимого посетителя. Но главная Катина задача — обеспечивать тыл начальству, и в этом ей нет равных. Благодаря своей коммуникабельности и наблюдательности она даст фору любому опытному детективу. Ее сын Олег работает тут же следователем. Замуж Катя так и не вышла, но у нее давний роман с адвокатом Евгением Аристовым. Но неожиданно в один день все меняется: любимый начальник уходит в отставку, отношения с Аристовым дают трещину, сын ведет себя странно, а на место нового руководителя СК приходит Василий Громик, с которым у Морозовой была своя история в прошлом…

Ксения Лаврова-Глинка характеризует свою героиню так:

Екатерина Морозова — очень действенная, без сантиментов, она работает в СК давно, все знает, может помочь, подсказать, если ее об этом попросят. В то же время она секретарша, а не следователь, что особенно интересно. Она любит свою работу, очень ей дорожит и боится ее потерять, она чувствует себя на своем месте. Кто-то мне писал в соцсетях, что название «Секретарша» достаточно уничижительно звучит по отношению к профессии. Но моя героиня не референт и не личный помощник, она именно секретарша. В названии есть женское начало, и моя героиня — абсолютная женщина, есть в ней жизненная прозорливость и мудрость, и даже какая-то женская хитрость.

Любопытные факты о фильме:

1. Действие фильма происходит в вымышленном городе Вересаев, его не существует, но художник-постановщик сделал его карту. Вымышленный провинциальный город снимали в Зеленограде, Люберцах, и немного в Наро-Фоминске. Отделение Следственного комитета — это не павильон, это реальное помещение в одном из старых НИИ в Люберцах. Все объекты были из разных частей Подмосковья. Снаружи СК — это Зеленоград, внутри –Люберцы. Квартира главной героини снаружи — это тоже Зеленоград, а съемки внутри проходили в Чертаново.

2. В одной из серий находят закопанный скелет бывшей стриптизерши. Для съемок его делали специально на заказ. Всем было немного жутко, когда на съемочную площадку привезли скелет, на котором были остатки красивого костюма.

3. Одна из сцен снималась на разрушенной колокольне, там преступник пытается сбросить девушку с высоты. Во время съемок был сильнейший ветер, который сносил съемочный кран. При этом актеры висели на специальных каскадерских тросах, потому что какие-то планы невозможно было снять с каскадерами — должны были видны их лица.

4. Одну из сцен снимали на улице в середине ноября наверху 25-ти метрового строительного крана. «А снимали сентябрь, и все были в легких курточках и пиджачках. Было очень холодно. Поднимали нас туда на скайлифте, который сильно качался и не мог присоединиться к борту крана. К жуткому холоду добавился еще и ливень с градом, не спасали ни пледы, ни термоодеяла. Актеры так заледенели, что тепловой пушкой отогревали губы, чтобы говорить текст. Экстремальная была съемка», — вспоминает режиссер фильма Радда Новикова.

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