«Менталист» продолжает удивлять

Продолжение сериала «Тот, кто читает мысли» смотрите на этой неделе в понедельник в 21:30, 3-5 апреля — в 21:35.

В девятой серии сюжет просто закрутится по спирали: в кабинете генерального директора металлургического холдинга «Твердый сплав» Вадима Королева обнаружен труп его зятя Сергея Мухина . Начальник службы безопасности фирмы указывает детективам на пропажу из помещения баснословно дорогой картины. Следователи приходят к выводу, что убитый Мухин причастен к похищению полотна. Однако Романов уверен в невиновности мужчины…

Напомним, что этот сериал — адаптация популярного американского сериала «The Mentalist», который на протяжении семи лет с большим успехом шел на телеканале CBS , сериал был показан в более чем пятидесяти странах мира и завоевал несколько премий «Эмми» и «Золотой глобус».

Поставил фильм Алексей Мурадов , известный по картинам «Истребители», «Власик», «Жуков», «Течет река Волга»:

— Перед нами стояла сложная задача — с одной стороны, это формат, достаточно популярный за рубежом, и мы должны были ему следовать, — рассказывает Алексей, — с другой стороны, наша история должна отличаться от американской, чтобы нашему зрителю было интересно то, что происходит на экране. И эти две задачи нам нужно было привести к единому знаменателю. Особенность нашего проекта заключалась в том, что в главной роли снимался иностранный актер, который совсем не знал русский язык, хотя весь текст он произносил именно на русском. Но в этом был свой большой плюс — по сюжету поведение менталиста отличается от поведения остальных людей, и то, что Ехезкель Лазаров — на мой взгляд, очень талантливый актер — вынужден вслушиваться в русскую речь, приспосабливаться к нашему менталитету, к нашей обстановке, и придавало его герою эту особенность.

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