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Футболист из Италии бросил спорт, чтобы сниматься в фильмах для взрослых
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Футболист из Италии бросил спорт, чтобы сниматься в фильмах для взрослых
Советский спорт
2 часа назад
Фото:
Soccer News
Комментарии
Как сообщает
RT на русском
со ссылкой на L’Equipe, Йовинелла прошел кастинг в Будапеште и уже выбрал себе сценический псевдоним. По мнению итальянца, в этой сфере можно заработать больше денег.
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