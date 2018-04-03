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Футболист из Италии бросил спорт, чтобы сниматься в фильмах для взрослых
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Футболист из Италии бросил спорт, чтобы сниматься в фильмах для взрослых 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Soccer News
Как сообщает RT на русском со ссылкой на L’Equipe, Йовинелла прошел кастинг в Будапеште и уже выбрал себе сценический псевдоним. По мнению итальянца, в этой сфере можно заработать больше денег.
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