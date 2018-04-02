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В Италии 24-летний игрок бросил футбол ради съемок в порно
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В Италии 24-летний игрок бросил футбол ради съемок в порно 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Защитник «Кальчо Помильяно» Давиде Йовинелла решил завершить свою карьеру игрока ради съемок в фильмах для взрослых.
24-летний бек уже расстался со своим клубом и отправился в Венгрию, чтобы там изучить все тонкости новой работы. После учебы бывший футболист планирует сниматься в порно у известного итальянского режиссера и продюсера Рокко Сиффреди.
Как признался сам Йовинелла, уж сменивший имя на сценический псевдоним Давиде Монтана, его решение объясняется тем, что, снимаясь в фильмах для взрослых, можно заработать гораздо больше, нежели в футболе.
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