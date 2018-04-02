Лаборатория политического кино показала в Уфе фильм о человеке, спасшем мир

Единственный показ фильма «Человек, который спас мир», состоялся 29 марта в уфимском кинотеатре «Родина» в рамках проекта «Лаборатория политического кино». После просмотра зрители получили возможность обсудить ленту.

Фильм рассказывает подлинную и захватывающую историю о неизвестном широкой публике герое — Станиславе Петрове . О человеке, в одиночку предотвратившем полномасштабную ядерную мировую войну. Полудокументальная лента получила престижные награды на многих международных фестивалях.

26 сентября 1983 года подполковник Петров, находясь на дежурстве на командном пункте «Серпухов-15», получил информацию от космической системы раннего ракетного предупреждения «Око» о запуске пяти ядерных ракет с американских баз. После долгих колебаний Петров счел тревогу ложной. Благодаря его решению удалось предотвратить ошибочный ответный удар по США и их союзникам в НАТО , что могло бы привести к полномасштабной ядерной войне.

«Этот фильм очень вовремя вышел на наши экраны. Хотя в кино описываются событий давнишние, 1983 года, но то, что мы видим сегодня, очень где-то похоже, — поделился своим мнением модератор проекта Сергей Лаврентьев . — Фраза, которую говорит главный герой в одном из эпизодов «Чтобы уничтожить врага, надо стать его другом». Потому что пока враг — враг, его надо уничтожать. Чтобы не это стояло на повестке дня, надо, чтобы он стал другом. Но как это сделать?»

Одного из зрителей, молодого человека Павла, который поделился своими впечатлениями, покоробило, как показана жизнь героя в последние годы — грязь, нищета, бутылки на полу.

«И даже в сцене возвращения в Москву после поездки в Америку, операторы, как будто, намеренно выискивали нелицеприятные кадры жизни в стране — бродяги на улице, разбитые дороги. Понятно, что все это присутствует. Но не понравилось, что на этом сделан такой акцент», — говорит молодой человек.

Одна из зрительниц не согласилась с Павлом.

«Удивительно, фильм снят в 2004 году, но с тех пор ничего не поменялось. Наши старики так и живут. Если молодой человек хочет посмотреть что-то более красивое, пожалуйста, у нас есть телевидение, где показывают сказку, сказала она. — Суть в том, что несмотря на то, кем человек был, какую жизнь он прожил, старость его ожидает вот такая».

По ее мнению, американцы интересуются нашей жизнью, нашими людьми и таким образом протягивают нам руку. «А кто-нибудь из нас ищет героев в Америке, пытается наладить общение?» — задается вопросом она.

«Они (иностранцы — прим.ред) нас не научатся показывать, наверное, никогда», — вынесла вердикт еще одна зрительница.

«Мне кажется, авторы хотели показать историю безотносительно национальности — русский он был или не русский. Главная задача фильма — показать, насколько хрупок мир. Мы зачастую об этом даже не задумываемся. Нас очень часто накачивают на какую-то агрессию. С обеих сторон. А иногда бывает достаточно чиркнуть спичкой и последствия будут необратимы», — высказал мнение еще один зритель.

Напомним, медиа-политологический проект «Лаборатория политического кино» был создан в феврале 2012 года Башкирской академией государственной службы и управления при Главе РБ для обсуждения актуальных общественно-политических проблем. На сегодня показано 50 фильмов.