Новый фильм Авдотьи Смирновой выйдет в прокат осенью 2018 года

МОСКВА, 2 апреля. / ТАСС /. Прокат нового фильма Авдотьи Смирновой «История одного назначения», повествующего о событиях, участником которых оказывается граф Лев Толстой , начнется 6 сентября 2018 года. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе компании, занимающейся прокатом киноленты.

"В широкий прокат на территории России картина выйдет 6 сентября 2018 года, накануне 190-летия со дня рождения великого писателя", — отметили в пресс-службе.

Как говорится в аннотации, картина расскажет о трагических событиях, участником которых стал граф Лев Толстой. В пехотном полку в Тульской области, куда отправляется на службу столичный поручик Григорий Колокольцев, происходит военное преступление. Солдату грозит военный трибунал и расстрел. Колокольцев обращается за помощью к графу Толстому, который решает защитить невиновного. История основана на реальных событиях.