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Новый фильм Авдотьи Смирновой выйдет в прокат осенью 2018 года
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Новый фильм Авдотьи Смирновой выйдет в прокат осенью 2018 года 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Прокат нового фильма Авдотьи Смирновой «История одного назначения», повествующего о событиях, участником которых оказывается граф Лев Толстой, начнется 6 сентября 2018 года. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе компании, занимающейся прокатом киноленты.
"В широкий прокат на территории России картина выйдет 6 сентября 2018 года, накануне 190-летия со дня рождения великого писателя", — отметили в пресс-службе.
В главных ролях снялись Алексей Смирнов, Евгений Харитонов, Ирина Горбачева, Елизавета Янковская, Игорь Золотовицкий, Анна Михалкова, Анна Пармас, Алексей Макаров и др. Среди продюсеров фильма — Сергей Сельянов, Анатолий Чубайс и Наталья Смирнова.
Как говорится в аннотации, картина расскажет о трагических событиях, участником которых стал граф Лев Толстой. В пехотном полку в Тульской области, куда отправляется на службу столичный поручик Григорий Колокольцев, происходит военное преступление. Солдату грозит военный трибунал и расстрел. Колокольцев обращается за помощью к графу Толстому, который решает защитить невиновного. История основана на реальных событиях.
Авдотья Смирнова — сценарист фильмов Алексея Учителя «Дневник его жены» и «Прогулка», режиссер и сценарист кинокартин «Связь», «Два дня», «Кококо» и др.
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