25 актеров, которых легко спутать

Константин Хабенский /Иван Стебунов25 актеров, которых легко спутатьУ актеров из нашего списка на фотографиях — почти одно лицо. Часто похожи мимика, жесты, улыбка, голос. Этих звезд легко представить в роли братьев или двойников самих себя. Вот только бедным зрителям приходится нелегко разобраться, кто есть кто.

Константин Хабенский/Иван Стебунов

Когда перед создателями телефильма « Петр Лещенко . Все, что было…» встал вопрос, кто сможет сыграет героя Хабенского в молодости, ответ был очевиден. Иван Стебунов, который младше Константина на 10 лет, похож просто фантастически. Одно время даже ходили слухи, что они — родственники. На самом деле актеры имеют разве что родственные души, а еще общих наставников в актерской профессии. Константин и Иван учились в Санкт-Петербургской академии театрального искусства. Стебунов признавался в одном из интервью, что во время учебы постоянно слышал от преподавателей, как он похож на Хабенского. Но на такие сравнения Иван совсем не обижается. Что делать, если и вправду похож?!

Эштон Кутчер/Данила Козловский

Одного из самых востребованных российских актеров часто сравнивают с Эштоном Кутчером, звездой американских комедий «Молодожены», «Однажды в Вегасе» и др. Во внешности действительно проглядывают одинаковые черты, особенно когда и тот, и другой ходят с челкой. На этом сходство заканчивается. В фильмографии Козловского комедийных ролей не очень много, да и на театральной сцене он блистает больше в сложных драматических постановках. А еще в отличие от Кутчера, который так и не дорос до звезды первой величины, наш Данила снимается сплошь в блокбастерах. Даже в Голливуде смог отметиться, сыграв роль в фильме «Академия Вампиров», и в рекламном ролике Chanel на пару с Кирой Найтли

Владимир Яглыч/Виктор Хориняк

Сходство, как говорится, налицо. Похожи улыбки, взгляд из-под лобья. Эффект усиливается от того, что актеры часто мелькают на одном и том же канале. Владимир — в сериале «Молодежка» и «Команда Б», а Виктор — в «Кухне» и «Отеле „Элеон“. Но если Яглыч в своем активе уже имеет много успешных фильмов, то Хориняк дорос до главных ролей в большом кино недавно и сразу попал в сказку, исполнив роль сына Ильи Муромца в диснеевской картине „Последний богатырь“. Кстати, Виктор еще и занят в двух театрах: МХТе им. Чехова и „Табакерке“.

Патрик Демпси/Гийом Кане/Артур Смольянинов

Звезда сериала „Анатомия страсти“ Патрик Демпси и французский актер Гийом Кане, известный по фильму „Просто вместе“ и „Прошлой ночью в Ньй-Йорке“ — обладатели хитрого взгляда с прищуром. Роднит их и страсть к скорости, соревнованиям. Патрик — автогонщик, серебряный призер старейшей из ныне существующих автомобильных гонок на выносливость „24 часа Ле-Мана“. Гийом в юности хотел стать жокеем и участвовать в скачках, но упал с лошади и переквалифицировался в актера. Сегодня он еще и один из самых успешных французских режиссеров. В фильмах часто снимают свою спутницу жизни и мать двоих детей — оскароносную актрису Марион Котийяр. Наши зрители также отмечают сходства Гийома с актером Артуром Смольяниновым. Что-то в этом есть!

Максим Матвеев/Кирилл Гребенщиков

Еще одна парочка очень похожих друг на друга актеров. Классические красавцы, которые могут с первого взгляда покорить любое женское сердце. Но на внешнем сходстве совпадения заканчиваются. Разница в возрасте у них 10 лет (Гребенщиков старше). У Кирилла родители — актеры, так что ему было по чьим стопам идти. Максим из простой семьи, и поначалу выбирал между поступлением в медицинский и юридический факультеты, но неожиданно оказался на театральном. Правда, судьба все-таки сделала финт, и сейчас семья у Максима самая что ни на есть театральная: жена — Елизавета Боярская , свекр — Михаил Боярский . Кстати, Гребенщиков и Матвеев пересекались на одной киноплощадке. Они вместе играли в нашумевшем сериале Шахназарова » Анна Каренина . История Вронского». Максиму досталась роль Вронского, а Гребенщикову — повзрослевшего сына Анны Карениной — Сергея.

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Владимир Вдовиченков/Дмитрий Орлов

Владимир и Дмитрий родились в один год, с разницей в пару месяцев, оба заканчивали ВГИК. У обоих в начале карьеры свою роль сыграла брутальная внешность. Режиссеры видели их охранниками, бандитами, крутыми бизнесменами, военными. Словом, там, где требовалась мужская харизма, Вдовиченков и Орлов подходили идеально. Славу Владимиру и принесла роль бандита Фила в культовом сериале «Бригада». Но со временем амплуа обоих актеров стало расширяться. Дмитрий занят в основном в сериалах. Владимира же можно увидеть не только на больших экранах и в ТВ-эфире, он служит в Вахтанговском театре. Среди последних его заметных работ: дипломат в ретросериале «Оптимисты» и командир космического корабля в блокбастере «Салют-7».

Иван Ургант/Дэвид Швиммер

Вытянутое лицо, обворожительная, чуть лукавая улыбка, открытый детский взгляд и взъерошенные волосы… Кто-то по этому описания узнает нашего балагура и весельчака Урганта, а другие романтичного Росса Геллера из «Друзей», которого играет Швиммер. В то время, когда по телевизору триумфально шел это американский сериал, наш Иван учился, а потом оттачивал остроумие в эфире радиостанции. И Урганта, в отличие от его американского двойника, слава актера не прельщала. Его манил шоу-бизнес, и здесь он преуспел, хотя и об актерской работе не забывает. Смена амплуа далась ему легко. Чего не скажешь о Швиммере. Он пробовал свои силы в качестве режиссера, но его работы прошли незаметно.

Антонио Бандерас/Владимир Машков

У них скажут — мачо, у нас — настоящий мужик. По типажу они действительно похожи: брюнеты с брутальной внешностью и обжигающим взглядом карих глаз. Разница в возрасте тоже небольшая: Бандерас старше всего на три года. Обоим актерам идут роли «плохишей» со сложной судьбой или крутых парней из боевиков. Но в то же время и у Бандераса, и у Машкова есть серьезные, сильные работы, отмеченные международными премиями. Да и как иначе, ведь толчок в карьере и у того, и у другого дали признанные метры кино. В первом случае это Олег Табаков , у которого учился Машков, а во втором — знаменитый режиссер Педро Альмодовар . Конечно, были бы интересно увидеть актеров в совместном фильме. И это вполне реально, ведь Машков часто снимается на Западе. Он выгодно оттенил своей брутальностью гламурную внешность Тома Круза в боевике «Миссия невыполнима: Протокол Фантом». А Бандерас отлично вписался в каст авантюрной фэнтези «За гранью реальности» от российского режиссера Александра Богуславского

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Марк Уолберг/Мэтт Деймон/Гарик Харламов

Мэтт Деймон и Марк Уолберг имеют много схожего: начиная от внешности и кончая деталями биографии. Разница в возрасте у них всего год. У Марка есть шведские и ирландские корни, а у Мэтта — финские и шотландские. Оба актера выросли в штате Массачусетс. А еще у них одно амплуа, и роли они часто выбирают схожие. Интересно, что первоначально сняться в комедии «Одинадцать друзей Оушена» предложили Марку, но после его отказа взяли Мэтта. Актеры прекрасно знают о своем сходстве и даже договорились подшучивать над фанатами, которые их путают. А вот о чем они точно не догадываются, так это о том, что за океаном, в России, у них тоже есть двойник — известный шоумен и актер Гарик Харламов.

Алексей и Андрей Чадовы

В отличие от всех предыдущих пар двойников, эти на самом деле родные братья. Но не близнецы и даже не двойняшки, как можно было подумать с первого взгляда. Андрей старше Алексея на один год. Погодки всегда были рядом, разделяли общие увлечения. Неудивительно, что и театром заболели оба. Окончили вместе училище им. Щепкина, а сейчас оба активно снимаются. Несколько раз играли братьев в совместных фильмах. Вкусовые предпочтения у актеров тоже часто совпадают, и женщины им нравятся одного типа. Поэтому-то и случился любовный треугольник у Алексей, Андрея и Агнии Дитковските . Актрису связывали отношения с обоими братьями, но, в конце концов, она выбрала Алексей. Однако дружбы между братьями эта история не нарушила. несмотря на внешнюю схожесть, по характеру они совсем разные: Андрей — интроверт, Алексей — экстраверт.

Том Хэнкс/Билл Мюррей/Джеймс Белуши

В нашем списке оказались и актеры из старой голливудской гвардии. Их путают очень многие. Оба брюнеты, примерно одного возраста, имеют широкий нос, тонкие губы. Белуши известен нашему зрителю по фильмам «Кудряшка Сью» и «К-9: собачья работа», а Мюррея мы видели в комедиях «День сурка» и «Охотники за привидениями». Интересно, что этот дуэт двойников легко превращается в трио, если вспомнить, что есть еще Том Хэнкс также удивительно похожий и на Белуши, и на Мюррея. Недавно даже приключилась смешная история. Поклонница сфотографировала своего ребенка с известным актером и выставила фото в сеть. В комментариях разгорелась целая баталия. Все пытались угадать кто же изображен на фото Мюррей, Белуши, Хэнкс. Оказалось, это был Мюррей.