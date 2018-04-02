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Наталья Кустинская. «Красота как проклятье»
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Наталья Кустинская. «Красота как проклятье» 

Вечерняя Москва 51 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
7 апреля в 10.15 на Первом канале расскажут о легендарной актрисе Наталье Кустинской.
В СССР она была «товаром на экспорт» — как черная икра. Советские девушки старались подражать ей во всём, а французский таблоид «Candide» включил Кустинскую в десятку красивейших актрис мира. В ее карьере практически не было главных ролей, но зато эпизоды были впечатляющими, как, например, незабываемая подружка режиссера Якина из комедии Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Или коварная обольстительница Полина Лахновская-Полипова из сериала «Вечный зов». Но все началось после роли юной кинозвезды в комедии «Три плюс два», где загорелая блондинка появилась в бикини — впервые на советском экране! С тех пор фото Кустинской украшали обложки советских и западных журналов, ее называли «русской Брижит Бардо». Наталья неизменно блистала на кинофорумах, которые проходили в стране, а также много ездила за рубеж, где ей позволялось вести себя максимально раскрепощенно…
Ее личная жизнь была предметом зависти и пересудов. Кустинская меняла мужей как перчатки: сначала знаменитый режиссер, потом дипломат, а затем — космонавт. Причем, последнего она увела у своей экранной подруги по фильму «Три плюс два» — Натальи Фатеевой. Молодоженам выделили стометровую квартиру в элитном доме в центре Москвы, и Кустинская немедленно начала обустраивать ее по своему вкусу: превращать во дворец с антикварной мебелью и камином — невиданная роскошь для тех лет!
Она не сразу поняла, когда вокруг нее начало образовываться некое «мертвое поле» — один за другим стали уходить из жизни её самые близкие люди: сначала родители, потом нянечка Марусечка, которая вырастила и её саму, и её сына Митю. А потом случился настоящий перелом — открытый перелом бедра: Кустинская сломала ногу во время спектакля, и кровь залила сцену, зрители кричали в ужасе. Едва Наталья встала на ноги — новый удар: перелом основания черепа. Но самым страшным оказалось известие, которое она получила в больнице — у мужа появилась любовница…
Через много лет, когда Наталья Кустинская вновь начнет появляться на экранах и рассказывать о своей жизни, зрители не узнают ее — оплывшее лицо, грузная фигура, вульгарный макияж. И сетования… Актриса признавалась, что просто не может понять, как оказалась одинокой, ненужной, всеми забытой. Она пережила четверых своих мужей — трое бывших и один настоящий умерли, еще один бесследно исчез. Кустинской пришлось хоронить самых близких людей — сына и новорожденного внука. Ее окрестили «черной вдовой»…
Она обладала тонким вкусом и чутьем на хорошую драматургию — именно Кустинская нашла на столе своего мужа, режиссера Юрия Чулюкина, сценарий комедии «Девчата» и убедила его взяться за постановку. Наталья, по признанию близко знавших ее, была доброй и щедрой — любила делать подарки, угощать гостей, поражать их своим кулинарным искусством. Однако со временем многое в ее характере изменилось. И когда съемочная группа фильма решила взяться за расследование драмы Натальи Кустинской, выяснилось: мало у кого найдётся об актрисе доброе слово. А большинство знакомых и коллег просто отказывались говорить о ней.
И все же авторам удалось отыскать уникальные свидетельства того, как и под влиянием чего талантливая актриса, чья красота была «товаром на экспорт», потеряла всё, что было ей по-настоящему дорого…
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В фильме принимали участие Тамара Семина, Елена Драпеко, второй муж Кустинской Олег Волков, второй муж и Геннадий Нилов, актер, партнер по фильму «Три плюс два», актер Юрий Смирнов, Наталия Дрожжина, член правления Гильдии актеров, подруга; Ольга Гобзева, бывшая коллега, подруга, ныне инокиня, Людмила Поргина, актриса, Ольга Алексеенко, главный редактор журнала «Плейбой», Александр Шпагин, историк кино, Михаил Цывин, друг, Александр Кукушкин, адвокат, Алла Клисова, соседка.
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