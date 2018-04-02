Кассовые сборы фильма «Лёд» превысили 1,5 млрд рублей

Кассовые сборы российской спортивной мелодрамы «Лёд» в России и странах СНГ превысили 1,5 млрд рублей. Об этом сообщили в компании Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing. «Текущий бокс-офис мелодрамы Олега Трофима позволил ей занять шестое место по кассовым сборам среди российских фильмов, когда-либо выходивших в широкий прокат в России и СНГ», — говорится в поступившем в RT сообщении.

Данного результата удалось достичь по итогам седьмого прокатного уикенда.

Отмечается, что в настоящее время «Лёд» находится на первом месте по сборам в списке художественных фильмов, вышедших на территории России и стран СНГ в 2018 году. За время проката картину посмотрели более 6,3 млн человек.

Ранее стало известно, что «Чёрная пантера» стала самым кассовым фильмом про супергероев в США.