В Щукине пройдет встреча любителей исторических фильмов 

В рамках работы киноклуба «Историческая киносреда» в Щукине 6 апреля бесплатно покажут документальный фильм «Обитель Сергия. На последнем рубеже». Его представит руководитель продюсерского центра «Поддержка Хороших Идей» Наталья Мещерякова.
— Фильм «Обитель Сергия. На последнем рубеже» был снят к 700-летию преподобного Сергия Радонежского. Фильм получил награды многих кинофестивалей, — рассказала представитель клуба «Историческая киносреда» Елена Кузнецова.
Начало в 15.00. Показ пройдет в отделении социальной реабилитации инвалидов ТЦСО «Щукино» по адресу ул. Маршала Василевского, д. 3, корп. 1 (метро «Щукинская»). Вход свободный, количество мест ограничено.