«Аксинья Донская»: Элине Быстрицкой исполнилось 90

Любимица миллионов зрителей, актриса театра и кино, народная артистка СССР Элина Быстрицкая отмечает сегодня 90-летний юбилей. 60 лет она служит в Малом театре. В кинофильмах и сериалах исполнила более 20 ролей. А на телеканале «МИР» актриса вела программу «Великий, могучий». О творческом пути Элины Быстрицкой рассказал корреспондент телеканала «МИР 24» Роман Паршинцев

Годы будто не властны над ней. Красота не увядает. Для многих поколений Элина Быстрицкая — гордая казачка Аксинья из «Тихого Дона».

Во время войны маленькая девочка попала во фронтовой госпиталь на Украине. Ужасов, которых она там насмотрелась, хватило на всю жизнь. А дороги войны привели юную медсестру в кино.

«В госпитале, который стоял в Обливской станице, я познакомилась с казачками. Я увидела, что это такое, понимала, какие они, чем отличаются. Узнав, что Сергей Герасимов будет снимать фильм, я перечитала «Тихий Дон» и поняла, что мечтаю об этой роли», — вспоминает народная артистка СССР.

Сниматься она начала рано. Но звездой Быстрицкую сделают три фильма — «Неоконченная повесть», «Добровольцы» и «Тихий Дон».

На роль Аксиньи пробовалась сама Нонна Мордюкова . Но Михаил Шолохов , увидев Быстрицкую, воскликнул: «Вот живая Аксинья!». Режиссер Герасимов требовал максимального перевоплощения. Актриса объедалась сметаной и медом, чтобы поправиться на 15 килограммов. Поборола страх и научилась скакать верхом. А вот так носить коромысло с полными ведрами — вообще настоящее искусство.

«Неоднократно я ходила рано утречком, и одна из пожилых казачек, баба Уля, говорила: «Давай набирай, теперь неси. Ты энту воду не просто так тащи, а так, чтобы Гришке понравилось». Такие шутки там были», — рассказала актриса.

С самой Быстрицкой судьба не раз играла злые шутки. Отец был против театрального института. Режиссер первого в ее жизни театра пригрозил сломать карьеру после отказа от свидания. А в театр «Моссовета» ее сначала приняли, а потом уволили после жалоб от сокурсников. Но характер у нее — под стать звезде, жесткий и требовательный. Ее так и прозвали — «железная леди».

Талант и красоту актрисы оценили зрители и критики. За роли в картинах «Неоконченная повесть» и «Тихий Дон» Быстрицкая дважды становится лучшей актрисой в 1955-м, а затем и в 1957 году.

После «Тихого Дона» Быстрицкая четверть века почти нигде не снимается. Не находила достойных предложений. Ей писали письма со всей страны. Казаки, предлагали даже взять имя — «Аксинья Донская». Но она всегда оставалась собой, тем более вне кино. А на экране ее образ горячей казачки, до сих пор считают эталонным.

Праздничного вечера в честь юбилея актрисы в Малом театре сегодня не будет. Однако Элина Быстрицкая пообещала выступить на концерте в честь Дня Победы 6 мая.