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Элина Быстрицкая отмечает 90-летие
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Элина Быстрицкая отмечает 90-летие 

Авторадио 45 минут назад
Фото: ТАСС
Народная артистка СССР Элина Быстрицкая отмечает сегодня 90-летний юбилей. Как сообщила актриса «Известиям», свой день рождения она планирует отметить вместе с близкими за праздничным обедом. По словам артистки, в ее семье всегда было принято поздравлять с днем рождения, «особенно когда дата круглая». Это повод вспомнить что-то важное». На вопрос, почему актриса отказалась от празднования дня рождения на сцене Малого театра, Элина Быстрицкая ответила, что бережет силы для следующего юбилея. К труппе Малого театра артистка присоединилась в 1958 году. Она также активно снималась в кино. Широкую известность ей принесла роль Аксиньи в фильме Сергея Герасимова «Тихий Дон».
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