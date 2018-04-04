Элина Быстрицкая отмечает 90-летие 

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая отмечает сегодня 90-летний юбилей. Как сообщила актриса «Известиям», свой день рождения она планирует отметить вместе с близкими за праздничным обедом. По словам артистки, в ее семье всегда было принято поздравлять с днем рождения, «особенно когда дата круглая». Это повод вспомнить что-то важное». На вопрос, почему актриса отказалась от празднования дня рождения на сцене Малого театра, Элина Быстрицкая ответила, что бережет силы для следующего юбилея. К труппе Малого театра артистка присоединилась в 1958 году. Она также активно снималась в кино. Широкую известность ей принесла роль Аксиньи в фильме Сергея Герасимова «Тихий Дон».