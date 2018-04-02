Элина Быстрицкая. Звезда эпохи. К юбилею культовой актрисы

7 апреля в 14.10 на Первом канале покажут замечательный фильм, посвященный любимице миллионов — Элине Быстрицкой

Быстрицкая открыла новую эру в советском кино. Женщина, в которой все было не по-советски — голливудский шарм, манеры аристократки — смогла стать главной статусной актрисой Советского Союза. Ее Аксинью из легендарного «Тихого Дона» обожали и в Кремле, и в казачьих станицах за красоту, страсть и, конечно, гордость. Быстрицкая и сама такая: гордая, строптивая, непокорная. Актриса признается, что живет в состоянии постоянного конфликта — с людьми, с театром, с собой. Она даже в актрисы пошла наперекор семье, и вся ее жизнь — война с обстоятельствами.

В юности Элину чуть было не исключили из киевского театрального института за то, что дала пощечину оскорбившему ее парню. Может быть, красавицу ожесточили измены любимых мужчин? С Кириллом Лавровым они могли стать самой красивой и любимой парой Советского Союза, но не стали. В фильме об этой истории не сложившейся любви рассказывают друзья Лаврова.

Зрители попадут в Малый театр, где у актрисы непростая репутация. Да, звезда, да, великая, но работать с ней невероятно трудно. Она может развернуться и уйти с репетиции, если ей скучно. Она никогда не пасует: ни перед режиссерами, ни перед женами президентов, и даже своего кумира — писателя Михаила Шолохова — однажды поставила на место.

Учениками великой Быстрицкой называют себя десятки талантливых актеров и актрис. Николай Басков своим успехом тоже обязан Быстрицкой: актриса помогла ему освоиться на сцене. В фильме певец поет в честь любимой учительницы. Быстрицкая выпустила три актерских курса. Да и сегодня, спустя годы после выпуска, она учит своих выпускников правильно артикулировать.

Единственное существо, перед которым пасует актриса — ее собачка-пекинес по имени Фифа. Быстрицкая одинока: младшая сестра Соня и любимый племянник живут в Израиле. На девятом десятке актриса освоила интернет, чтобы общаться с сестрой. И еще Быстрицкая запела. Все пытаются разгадать секрет ее молодости и красоты. Он на самом деле прост — надо быть сильной.

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