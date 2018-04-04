Народная артистка СССР Элина Быстрицкая отмечает 90-летний юбилей

"Мы поздравляем нашу дорогую и любимую Элину Авраамовну", — сказал ТАСС Соломин. По его словам, Быстрицкая много сделала и продолжает делать для Малого театра.

"Быстрицкая — великолепная актриса, — продолжил Соломин. — Она всегда играла много, жадно и вдохновенно, создав яркие образы в пьесах Островского, Горького, Чехова, Лермонтова, Грибоедова. Ее творческие достижения отмечены множеством наград, в числе которых — ордена Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством». Но главное — она завоевала непреходящую зрительскую любовь, сопутствующую актрисе на всем ее жизненном пути".

При этом, как утверждает худрук Малого театра, у Быстрицкой есть не только актерский талант. «Она помогает многим людям, и мне помогла, — пояснил Соломин. — Она очень отзывчивый хороший человек. Мы хотели устроить в честь ее юбилея праздничный вечер, но Элина Авраамовна отказалась от шумных торжеств, и в этом ее право как именинницы», — заключил Соломин.

Главный праздник актрисы

"Сегодня я уеду из дома за город, иначе весь день должна буду бегать к телефону", — сказала Быстрицкая, принимая поздравление ТАСС. «Соберемся узким кругом — родственники и близкие друзья — и отметим мой день рождения. Я всегда так делаю», — сообщила актриса, добавив, что массовых торжеств в свою честь не устраивает.

"Вот будет Праздник Победы, — тогда и выступлю перед публикой", — заверила Быстрицкая, пояснив, что 6 мая примет участие в концерте «Будем жить», который состоится на сцене Государственного Кремлевского дворца (ГКД). Для актрисы, ветерана Великой Отечественной войны, по ее признанию, «День Победы — самый дорогой и светлый праздник».

Быстрицкая рассказала, что уже пятый год подряд является художественным руководителем специальных концертных программ, которые проходят в Государственном Кремлевском дворце в преддверии Дня Победы. «Вместе с главным режиссером ГКД, народным артистом РФ Евгением Глазовым мы готовим театрально-концертное представление, в котором участвуют звезды российской эстрады, ведущие актеры театра и кино, лучшие музыкальные коллективы. Так будет и на этот раз, и я тоже обязательно выступлю на этом празднике, который считаю для себя самым главным», — заявила Быстрицкая.

Из биографии Быстрицкой

Элина Быстрицкая родилась 4 апреля 1928 года в Киеве, в семье медиков. В годы Великой Отечественной войны, еще девочкой-подростком, окончила курсы медицинских сестер и работала санитаркой в госпитале, награждена орденом Отечественной войны II степени.

В 1953 году Быстрицкая закончила Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого и стала дипломированной актрисой.

Дебютировала в кино еще студенткой — снялась в роли Лены Алексеенко в картине «В мирные дни». Потом сыграла роль врача в фильме 1955 года «Неоконченная повесть». Но «самая главная дорога в искусстве», по признанию Быстрицкой, началась после утверждения ее на роль Аксиньи в киноэпопее Сергея Герасимова «Тихий Дон» (1957-1958).

"А ведь мне никто не предлагал эту работу, — напомнила артистка. — Узнала, что Сергей Герасимов начинает снимать «Тихий Дон», и попросила разрешения принять участие в конкурсе на роль Аксиньи. Правда, надежд особых не питала. Потому обрадовалась до умопомрачения, когда узнала, что заветную роль получила".

После успеха «Тихого Дона», Быстрицкая снялась в «Добровольцах». На ее счету еще несколько заметных киноработ.

С 1958 года она является артисткой Малого театра.