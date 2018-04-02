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Вышла короткометражка по мотивам «Рика и Морти»
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Вышла короткометражка по мотивам «Рика и Морти» 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Телеканал Adult Swim выложил на своем сайте короткометражку «Bushworld Adventures» по мотивам анимационного сериала «Рик и Морти».
Сюжет разворачивается в Австралии, при этом юмор в короткометражке еще грубее, чем в оригинальном сериале.
Ранее один из создателей анимационного сериала «Рик и Морти» Дэн Хармон написал в Twitter, что тв-шоу не продлят на четвертый сезон. Тем не менее, фанаты шоу надеялись, что 1 апреля в эфире появится первая серия нового сезона, как это было с третьим сезоном мультсериала в 2017 году.
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