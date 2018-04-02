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Видео: Бенедикт Камбербэтч в новом промо сериала «Патрик Мелроуз»
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Видео: Бенедикт Камбербэтч в новом промо сериала «Патрик Мелроуз» 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Забавный факт: май станет своего рода «месяцем Камбербэтча». Дело в том, что в мае Бенедикта можно будет увидеть сразу и на большом, и на малом экране: практически одновременно стартуют супергеройский блокбастер «Мстители: Война бесконечности», где Камбербэтч играет Доктора Стрэнджа, и мини-сериал «Патрик Мелроуз» с Бенедиктом же в главной роли. Новое промо сериала появилось в сети. До премьеры «Патрика Мелроуза» остается лишь месяц с небольшим — мини-сериал выйдет в эфир Showtime 12 мая 2018 и расскажет о герое, который после потери родителей, будучи выходцем из неблагополучной семьи, втягивается в алкогольную и героиновую зависимость. Только огромные усилия, которые приложит Мелроуз, помогут ему изменить свою жизнь.
попкорнnews
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