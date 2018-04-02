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Слух: экранизируют «Противостояние» Стивена Кинга?
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Слух: экранизируют «Противостояние» Стивена Кинга? 

Мир фантастики 2 часа назад
Фото: Мир фантастики
Горшочек, не вари?
Похоже, совсем скоро мы можем увидеть ещё одну экранизацию романа Стивена Кинга. ScreenRant сообщает любопытный слух — канал CBS All Access (показывает новый «Звёздный путь: Дискавери») планирует превратить огромный талмуд «Противостояние» в 10-часовой сериал.
Информация о сериале ходит с 2014 года. Тогда же за проектом закрепили продюсера и режиссёра Джоша Буна (сейчас он снимает и переснимает «Новых мутантов»). Теперь изданию стало известно, что CBS All Access действительно планирует заказать один завершённый сезон из 10 часовых эпизодов. Показывать его будут исключительно на сервисе CBS All Access. Планируется, что Бун снимет все серии сам.
«Противостояние» — один из самых объёмных и масштабных романов Стивена Кинга. Его действие разворачивается в современном мире, в котором началась пандемия супергриппа. Она убивает практически всё население мира, а немного выжившие объединяются в небольшие группы и борются за ресурсы и припасы. Именно в этом романе впервые появился загадочный «человек в чёрном» Рэндалл Флегг, который позже бросал вызов Роланду в «Тёмной башне».
Роман Кинга был номинирован на несколько престижных литературных премий, включая «Локус» в 1979 и 1980 годах. Журналисты называли «Противостояние» одним из лучших произведений Кинга на тот момент. Книгу уже однажды экранизировали — в 1994 году вышел мини-сериал из 4 эпизодов.
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