Эмбер Херд не узнать в новом образе для съемок

Пока таблоиды вовсю обсуждают возможный роман между Шоном Пенном и Эмбер Херд, девушка не теряет времени и, кажется, вообще не особо беспокоится о личной жизни, предпочитая посвящать себя работе. Недавно актриса подтвердила, что она присоединится к звезде фильма «Все деньги мира» Чарли Пламмеру в новой инди-драме под рабочим названием Gully, а пока Эмбер занята на съемках другой картины — Run Away With Me.

Судя по образу Эмбер, действие фильма будет происходить в 70–80-х годах: иначе как объяснить ее потекшую тушь, серьги-кольца и кружевное белье ярко-розового цвета? Хотя, будем честны, Херд мало что способно испортить — она одинаково хороша и в джинсовых шортах, и в вечернем платье на красной дорожке. А две игриво заплетенные косички придают ей даже больше шарма, чем шикарная голливудская укладка. Согласны?

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