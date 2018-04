Эмбер Херд не узнать в новом образе для съемок 

Пока таблоиды вовсю обсуждают возможный роман между Шоном Пенном и Эмбер Херд, девушка не теряет времени и, кажется, вообще не особо беспокоится о личной жизни, предпочитая посвящать себя работе. Недавно актриса подтвердила, что она присоединится к звезде фильма «Все деньги мира» Чарли Пламмеру в новой инди-драме под рабочим названием Gully, а пока Эмбер занята на съемках другой картины — Run Away With Me.