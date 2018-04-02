Ещё
Эмбер Херд не узнать в новом образе для съемок
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эмбер Херд не узнать в новом образе для съемок 

Sunmag 2 часа назад
Фото: Sunmag
Пока таблоиды вовсю обсуждают возможный роман между Шоном Пенном и Эмбер Херд, девушка не теряет времени и, кажется, вообще не особо беспокоится о личной жизни, предпочитая посвящать себя работе. Недавно актриса подтвердила, что она присоединится к звезде фильма «Все деньги мира» Чарли Пламмеру в новой инди-драме под рабочим названием Gully, а пока Эмбер занята на съемках другой картины — Run Away With Me.
Судя по образу Эмбер, действие фильма будет происходить в 70–80-х годах: иначе как объяснить ее потекшую тушь, серьги-кольца и кружевное белье ярко-розового цвета? Хотя, будем честны, Херд мало что способно испортить — она одинаково хороша и в джинсовых шортах, и в вечернем платье на красной дорожке. А две игриво заплетенные косички придают ей даже больше шарма, чем шикарная голливудская укладка. Согласны?
Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите
Sunmag: последние новости
«Первому игроку приготовиться» и еще 6 фильмов уикенда «Дневник Бриджит Джонс» и еще 5 фильмов про похудение и бодипозитив Вышел второй трейлер сериала «Рассказ служанки»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло32
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: кто озвучивал советские мультфильмы?
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?29
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Видео
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение