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«Гоголь. Вий» и другие: что смотреть в апреле
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«Гоголь. Вий» и другие: что смотреть в апреле 

Mos.ru 49 минут назад
Фото: Кадр из фильма "Гоголь. Начало"
Четыре главные экранизации месяца: ромком, триллер-детектив, мультфильм и черная комедия.
Вторая часть цикла о Гоголе, влюбленный призрак, анимационный фильм — событие Берлинского кинофестиваля и «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» с Изабель Юппер в главной роли. О том, какие экранизации смотреть в апреле, — в материале mos.ru.

«Гоголь. Вий»

После прошлогоднего триллера «Гоголь. Начало», в котором главный мистик русской литературы ХIX века попадает в свои произведения и лично расправляется с ведьмами и чертями, сложно чему-то удивляться.
Во втором фильме из цикла «Гоголь» режиссер Егор Баранов помещает Николая Васильевича (его снова играет Александр Петров) рядом с героем повести «Вий» Хомой Брутом.
Прибывшему в село Диканька из Санкт-Петербурга писарю-детективу по фамилии Гоголь предстоит расследовать серию загадочных убийств девушек. От оригинального гоголевского сюжета создатели фильма ушли далеко в сторону «Сонной лощины» Тима Бертона, но все ключевые детали оставили на месте — и три ночи, проведенные у гроба ведьмы, и нашествие нечисти, и меловой круг.
Создатели фильма признаются, что «Вия» во время съемок не перечитывали. Эту работу они называют постмодернистской игрой, своеобразным продолжением мифа о Гоголе. Перечитывать повесть необязательно и зрителям, но познакомиться с ней, если кто-то вдруг еще этого не сделал, не помешает. Увидеть ленту можно в сети кинотеатров «Москино» с 5 апреля.

«Невероятная история о гигантской груше»

Хорошие новости для малышей и их родителей: вот-вот состоится премьера экранизации книжки «Невероятная история о гигантской груше» молодого датского сказочника, художника и карикатуриста Якоба Мартина Стрида. Его красочно иллюстрированные добрые истории о дружбе и приключениях разнообразных слонят и котят читают и любят во всем мире.
Главное тому доказательство — недавняя номинация на Международную литературную премию памяти Астрид Линдгрен. Анимационная картина «Невероятная история о гигантской груше», ставшая одним из главных событий программы фильмов для детей и юношества последнего Берлинского кинофестиваля, сохраняет сюжет сказки Стрида и стиль его иллюстраций.
В городе Сульбю (в переводе с датского — «Солнечный город») пропадает бургомистр. Котенок Митчо и слоненок Себастиан находят бутылку с семечком груши и посланием, в котором бургомистр просит забрать его с Таинственного острова. Из семечка за одну ночь вырастает огромное грушевое дерево и тут же начинает плодоносить. Друзья обустраивают в гигантской груше корабль и отравляются на поиски, прихватив с собой профессора Глюкозу. Их ждут встречи с пиратами, морским драконом, опасными призраками и, конечно, успешное завершение миссии.
В кино мультфильм можно увидеть с 5 апреля.

«Привидение»

«Привидение» можно было бы назвать ремейком одноименного фильма с Патриком Суэйзи, Деми Мур и Вупи Голдберг, если бы не один нюанс: здесь бестелесный дух не возвращается из потустороннего мира к оставленной супруге, а влюбляется в земную девушку и даже добивается взаимности. В основу фильма лег роман «Каждый новый день» американского писателя Дэвида Левитана — признанного мастера сентиментальной прозы для подростков, чьи произведения не раз были отмечены The New York Times.
Главный герой — вечно юная душа мужчины — каждый день просыпается в новом теле, обретает новый дом, семью, друзей и жизнь. В одном из воплощений он встречает девушку по имени Рианнон. Эта встреча меняет привычный ход событий: теперь дух ищет способ остаться в каком-нибудь одном теле, чтобы прожить одну жизнь до конца рядом с возлюбленной.
Увидеть «Привидение» в кино можно с 26 апреля.

«Миссис Хайд»

Готический роман Роберта Льюиса Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» в конце ХIX века навел на мир такого ужаса, что его сюжет прочно вошел в массовую культуру. Историю о том, как ученый Джекил превращается в своего монструозного двойника Хайда, держащего в страхе Лондон викторианской эпохи, экранизировали более 60 раз — и как триллер, и как комедию, так что найти новый поворот довольно сложно. Французский режиссер Серж Бозон («Моды», «Франция») сделал интересную попытку, сменив пол главного героя.
Мадам Жекиль (в исполнении Изабель Юппер) — эксцентричная учительница средних лет, которую недолюбливает все ее окружение — от учеников до коллег. Удар молнии кардинальным образом меняет ее жизнь. В робкой мадам Жекиль пробуждается дьявольская миссис Хайд. Эта властная и опасная для окружающих сущность ждет подходящего случая, чтобы отомстить обидчикам.
Старт проката картины запланирован на 26 апреля.
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