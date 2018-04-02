От «Тренера» до «Миссис Хайд»: 23 фильма апреля

Death Wish

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В ремейке одноименного боевика 1974 года герой Брюса Уиллиса , экс-врач, вершит правосудие на улицах Чикаго — когда-то он не смог защитить свою семью от нападения уличной банды и справляется с пост-травмой через превращение в народного мстителя. Режиссером фильма стал друг Квентина Тарантино Элай Рот (автор хорроров «Хостел»).

С 5 апреля « Гоголь . Вий»

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Сиквел амбициозного киносериала про Николая Гоголя (Александр Петров), то и дело падающего в трансцендентные обмороки писаря с литературным дарованием, только под конец года выйдет в телеэфир, зато прежде — в кинопрокат. С 5 апреля смотрите эпизод «Вий»: писатель расследует убийства девиц близ Диканьки, заручившись поддержкой философа-экзорциста Хомы Брута. В августе обещают выход «Страшной мести», последней часть трилогии.

С 5 апреля

Mary Magdalene

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С 5 апреля

«Винчестер. Дом, который построили призраки»

Winchester: The House that Ghosts Built

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Основанный на реальных событиях ретро-фильм ужасов с Хелен Миррен . Наследница знаменитой оружейной компании Сара Винчестер живет одна в особняке, архитектура которого не поддается логике. В нем она с помощью скептично настроенного доктора Эрика Прайса пытается строить ловушки для призраков.

С 5 апреля

«Белль и Себастьян»

Belle et Sébastien

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Трогательная мелодрама с рейтингом 6+ о дружбе мальчика и собаки по кличке Белль на фоне идиллических пейзажей французской горной деревушки. В основе картины — серия повестей писательницы и актрисы Сесиль Обри. В середине 1960-х по их мотивам также был снят телесериал.

С 5 апреля

«Голодные сердца»

Hungry Hearts

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Психологический триллер 2014 года, получивший целый ворох призов на Венецианском кинофестивале, в прокат выходит только сейчас. С рождением ребенка жизнь идеальной нью-йоркской пары кардинально меняется. Мина (Альба Рорвахер) постепенно сходит с ума, пытаясь оградить младенца от внешнего мира. Джуд ( Адам Драйвер ) пытается спасти обоих, никому не навредив.

С 5 апреля «Взрослые игры»

Flower

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Фильм с Зои Дойч превращается из социальной драмы то в инди-комедию, то в криминальное роуд-муви. Несовершеннолетняя Эрика зарабатывает на жизнь тем, что ловит педофилов и шантажирует их, пытаясь накопить на тюремный залог для отца, попавшего за решетку за попытку ограбления казино.

С 5 апреля «Рэмпейдж»

Rampage

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Приключенческий боевик с Дуэйном Джонсоном, в котором он вместе с гигантской гориллой сражается с не менее внушительными волком-мутантом и крокодилом, пытаясь спасти мир от уничтожения. Основой для фильма послужила видеоигра.

С 12 апреля «Тихое место»

A Quiet Place

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Фильм ужасов с Эмили Блант про живущую в постапокалиптическом мире семью. Чтобы не напали монстры, никто не должен издавать никаких звуков, включая маленьких детей и рожающую в ванне мать семейства.

С 12 апреля

«Турецкое седло»

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Фильм Юсупа Разыкова участвовал в прошлогоднем конкурсе «Кинотавра», где получил приз за лучшую музыку и специальный диплом от Гильдии киноведов и кинокритиков. Экс-КГБшник Ильич начинает следить за своей юной соседкой Аленой, влюбившись в ее голос.

С 12 апреля

«Тренер»

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С 19 апреля

«Титан»

The Titan

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Звезда «Аватара» Сэм Уортингтон играет солдата, участвующего в правительственном эксперименте: ему вживляют ДНК инопланетного существа, которое постепенно вытесняет из него все человеческое.

С 19 апреля «Третья волна зомби»

The Cured

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Фильм ужасов с Эллен Пейдж Сэмом Хили о зомби, пытающихся вернуться в общество. После вспышки зомби-вируса медики нашли способ исцелять зараженных, но не все верят, что экс-монстры способны снова жить среди людей.

С 19 апреля

«Логово Монстра»

Bad Samaritan

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В триллере Дина Девлина (сценариста «Дня независимости» и «Звездных врат») британская звезда Дэвид Теннант («Гамлет», «Доктор Кто») играет маньяка: он начинает охотиться за незадачливыми ворами, которые пытались обокрасть его дом, но нашли связанной одну из его жертв.

С 19 апреля

«Точка невозврата»

High Wire Act Смотреть трейлер

В драме автора «Машиниста» Брэда Андерсона актер Джон Хэмм играет бывшего дипломата и главу миссионерской делегации, жену которого застрелили десять лет назад террористы. Он вынужден вернуться в Бейрут, чтобы спасти попавшего в плен друга.

С 19 апреля «Свинья»

The Pig Смотреть трейлер

Искрометная черная комедия в этом году была одним из участников Берлинале. В Тегеране модных кинематографистов одного за другим уничтожает маньяк. Забытый режиссер Хасана переживает, что недостаточно талантлив: почему-то его серийный убийца игнорирует.

С 19 апреля

«Вествуд: Панк, икона, активист»

Westwood: Punk, Icon, Activist

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Хулиганский документальный фильм о панк-иконе Вивьен Вествуд. Помимо моды, большую часть жизни легенды лондонского стиля занимает политический и социальный активизм.

С 19 апреля

«Привидение»

Every Day Смотреть трейлер

Основанный на мировом бестселлере подростковый ромком. Бестелесный дух влюбляется в девочку-тинейджера. Каждый день он вселяется в нового человека ее возраста, чтобы побыть с ней.

С 26 апреля «Такси 5»

Taxi 5 Смотреть трейлер

Французская франшиза все еще жива. В новой части за рулем знаменитого белого такси окажется племянник Даниэля, бездарный водитель, который попытается разобраться с неуловимой «бандой итальянцев» на Ferrari вместе с копом-асом.

С 26 апреля «Смешарики. Дежавю»

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В очередной части мультфраншизы смешарики скачут из эпохи в эпоху: чтобы устроить незабываемый день рождения Копатычу, Крош обращается в агентство «Дежавю», которое занимается путешествиями во времени.

С 26 апреля «Лицо»

Twarz

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Фильм-обладатель Гран-при Берлинале этого года. Красавчек Яцек получает производственную травму, помогая строить самую высокую статую Иисуса Христа в мире. Врачи пересаживают ему чужое лицо, но ни он сам, ни его окружение не могут привыкнуть к его новой внешности.

С 26 апреля «Танки»

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С 26 апреля

«Миссис Хайд»

Madame Hyde

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Вольная комедийная интерпретация романа Стивенсона с Изабель Юппер и Роменом Дюрисом. Скромная учительница физики, получив ударом током, превращается уверенную в себе и харизматичную даму.

С 26 апреля