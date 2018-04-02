Ещё
В Ингушетии снимут первый художественный фильм на ингушском языке «Сайти — сын Зоули»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ингушетии снимут первый художественный фильм на ингушском языке «Сайти — сын Зоули» 

ТАСС 1 час назад
МАГАС, 2 апреля. /ТАСС/. Первый короткометражный художественный фильм на ингушском языке «Сайти — сын Зоули» снимут в республике к осени. Сейчас проект на предсъемочной стадии, рассказала ТАСС продюсер проекта Ирина Филиппова.
"Через две недели состоится киноэкспедиция, где мы определимся с локациями, встретимся с жителями, которые высказали желание нам помочь, а также проведем кастинг. Сейчас предсъемочный период, у нас уже есть профессиональная команда — оператор, художник, консультанты, актеры. Пока продолжаются поиски главного героя. Начало съемок назначено на июль, а закончить мы планируем осенью", — рассказала Филиппова.
"История связана с идеей, которая пришла режиссеру, он же автор сценария, но его имя мы пока держим в тайне — нам хочется сохранить интригу и раскрыть ее позже. Автор был вдохновлен историями, которые происходили в начале XX века в горной Ингушетии, здесь идет речь о столкновении и пересечении культур и религий. Отчасти, можно сказать, что это реальная история", — отметила Филиппова.
Продюсер добавила, что проект является народным и принять участие в нем может любой желающий. Также приветствуется помощь с утварью, лошадьми и прочим необходимым инвентарем.
ТАСС: последние новости
Новый фильм Спилберга стал лидером проката в России и СНГ за 29 марта - 1 апреля Владимир Этуш получил премию "Ника" Минкультуры начало отбор организаций, которые получат субсидии на производство фильмов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло32
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: кто озвучивал советские мультфильмы?
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?29
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Видео
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение