Эксперт оценил итоги премии «Ника»

Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН оценил итоги премии «Ника». По словам эксперта, фильм «Аритмия» Бориса Хлебникова — очень русское кино, а Андрей Звягинцев , снявший ленту «Нелюбовь», является режиссёром абсолютно европейским.

«Картина Бори Хлебникова бьёт в сердце, она разрывает душу. Мне кажется, что эта картина оказалась настолько близкой, настолько своевременной, настолько точной, что я очень рад, что ей отдали столько наград», — отметил Шнейдеров.

Он также напомнил, что «Нелюбовь» получила признание за границей, например, была удостоена французской премии «Сезар», двух наград Европейской киноакадемии.

Ранее картина «Аритмия» получила премию «Ника» в номинации «Лучший фильм года».