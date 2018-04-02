Ещё
Эксперт оценил итоги премии «Ника»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксперт оценил итоги премии «Ника» 

RT на русском 1 час назад
Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН оценил итоги премии «Ника». По словам эксперта, фильм «Аритмия» Бориса Хлебникова — очень русское кино, а Андрей Звягинцев, снявший ленту «Нелюбовь», является режиссёром абсолютно европейским.
«Картина Бори Хлебникова бьёт в сердце, она разрывает душу. Мне кажется, что эта картина оказалась настолько близкой, настолько своевременной, настолько точной, что я очень рад, что ей отдали столько наград», — отметил Шнейдеров.
Он также напомнил, что «Нелюбовь» получила признание за границей, например, была удостоена французской премии «Сезар», двух наград Европейской киноакадемии.
Ранее картина «Аритмия» получила премию «Ника» в номинации «Лучший фильм года».
RT на русском: последние новости
В прокат выходит русский хоррор «Гоголь. Вий» Немоляева рассказала о совместной работе с Анофриевым 5 лет назад ушёл из жизни Валерий Золотухин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло32
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: кто озвучивал советские мультфильмы?
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?29
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Видео
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение