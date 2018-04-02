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В Узбекистане будет широко отмечаться 90-летие писателя Чингиза Айтматова
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В Узбекистане будет широко отмечаться 90-летие писателя Чингиза Айтматова 

ИА Синьхуа 56 минут назад
Ташкент, 2 апреля /Синьхуа/ — Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сегодня своим постановлением утвердил меры по широкому празднованию в Узбекистане 90-летия со дня рождения великого писателя и общественного деятеля Чингиза Айтматова. Об этом сообщила пресс-служба главы Узбекистана.
В рамках празднования знаменательной даты, в частности, планируется издать книгу воспоминаний «Чингиз Айтматов и Узбекистан», создать документальный фильм о жизни и творчестве писателя, поставить новый спектакль и снять художественный фильм по мотивам его произведений. —0—
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