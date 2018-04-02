В Узбекистане будет широко отмечаться 90-летие писателя Чингиза Айтматова

Ташкент, 2 апреля / Синьхуа / — Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сегодня своим постановлением утвердил меры по широкому празднованию в Узбекистане 90-летия со дня рождения великого писателя и общественного деятеля Чингиза Айтматова . Об этом сообщила пресс-служба главы Узбекистана.

В рамках празднования знаменательной даты, в частности, планируется издать книгу воспоминаний «Чингиз Айтматов и Узбекистан», создать документальный фильм о жизни и творчестве писателя, поставить новый спектакль и снять художественный фильм по мотивам его произведений. —0—