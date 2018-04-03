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Тележурналист Кондрашов назначен первым заместителем гендиректора ВГТРК
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Тележурналист Кондрашов назначен первым заместителем гендиректора ВГТРК 

BFM.RU 1 час назад
Фото: ЕАН
Тележурналист Андрей Кондрашов подтвердил РИА Новости, что назначен первым заместителем генерального директора холдинга ВГТРК.
Кондрашов является автором нескольких документальных фильмов, в том числе «Крым. Путь на Родину» о событиях весны 2014 года, «Путин», премьера которого состоялась в социальных сетях, и «Валаам», в котором также принял участие президент РФ. Он также был пресс-секретарем избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Путина.
«Полномочия связаны с широким кругом вопросов и координацией в политическом вещании всего холдинга», — сообщил РИА Новости Кондрашов.
Он добавил, что функции первого заместителя генерального директора холдинга также исполняет Антон Златопольский.
В программе «Вести» Кондрашов работал с августа 1991 года: собственный корреспондент по Центральной Азии, затем — специальный корреспондент. Освещал события в Ингушетии, Северной Осетии, Таджикистане, Чечне, на Балканах, в Афганистане. С 2005 года — ведущий программы «Вести», с 2007 года ведет программу «Вести недели». С сентября 2008 года — ведущий программы «Вести в 20:00» в паре с Марией Ситтель. В 2016 году был назначен директором дирекции программы.
Награжден медалями Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и I степени. Лауреат премии ТЭФИ в номинации «Ведущий информационных программ» в паре с Марией Ситтель (2015).
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