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MBAND сняли в новом клипе двойника певицы Шакиры
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MBAND сняли в новом клипе двойника певицы Шакиры 

WMJ.ru 48 минут назад
Фото: WMJ.ru
Апрель для поклонников MBAND начался неожиданно серьезной композицией от коллектива. Ребята выпустили новый клип «Ниточка», в центре сюжета которого непростая история любви. Дело в том, что все события и чувства, связанные с героями, переплетены красной нитью. Любой нюанс разрушит все в один миг. Главной героиней новой видеоработы группы стала девушка-блондинка, копия певицы Шакиры. К слову, съемки клипа проходили в Киеве, на улице было -12 градусов. Но при этом ролик получился очень чувственным и теплым.
Жми на play и смотри новую работу MBAND прямо сейчас. Как тебе?
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Фото:Instagram
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