MBAND сняли в новом клипе двойника певицы Шакиры

Апрель для поклонников MBAND начался неожиданно серьезной композицией от коллектива. Ребята выпустили новый клип «Ниточка», в центре сюжета которого непростая история любви. Дело в том, что все события и чувства, связанные с героями, переплетены красной нитью. Любой нюанс разрушит все в один миг. Главной героиней новой видеоработы группы стала девушка-блондинка, копия певицы Шакиры . К слову, съемки клипа проходили в Киеве, на улице было -12 градусов. Но при этом ролик получился очень чувственным и теплым.

Жми на play и смотри новую работу MBAND прямо сейчас. Как тебе?

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram