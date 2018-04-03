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Трейлер нового «Хищника» выйдет в середине апреля
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Трейлер нового «Хищника» выйдет в середине апреля 

Киноафиша 30 минут назад
Фото: Киноафиша
Режиссер Шейн Блэк объявил о скором появлении в сети первого трейлера фантастического экшна «Хищник».
На днях постановщик опубликовал в своем Twitter интригующий промо-кадр, подписав его «Тсс… Он идет».
А сегодня пообещал, что в середине апреля порадует поклонников дебютным видео.
В перезапуске классического блокбастера 1987 года главным героем станет морпех в отставке. Он узнает, что на Земле поселились злобные инопланетяне, но никто ему не верит. Заручившись поддержкой своего сына-аутиста, он собирается победить Хищника.
Арнольда Шварценеггера заманить в ремейк не удалось, вместо него с высокотехнологичной расой пришельцев-охотников будут сражаться Бойд Холбрук, Оливия Манн, Джейкоб Тремблэ, Треванте Роудс, Томас Джейн и Стерлинг К. Браун.
Российская премьера «Хищника» состоится 13 сентября.
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