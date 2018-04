Сильвестр Сталлоне приступил к съемкам в «Криде 2»

Сильвестр Сталлоне опубликовал в своем Instagram видео, в котором официально подтвердил начало съемок спортивной драмы «Крид 2».

В продолжение фильма «Крид: Наследие Рокки» также вернется Майкл Б. Джордан («Черная пантера»). Его герой Адонис Крид продолжит тренироваться Рокки Бальбоа (Сильвестр Сталлоне). Адонис собирается вступить в жестокий бой с Виторо Драго (Флориан Мунтиану), сыном Ивана Драго ( Дольф Лундгрен ), который много лет назад убил его отца в боксерском поединке.

Режиссера первой части Райана Куглера заменит Стивен Кейпл младший. Мировая премьера «Крида 2» намечена на 21 ноября 2018 года.

You know the old cliché that it «seems like yesterday and „but it does and it’s a very exciting moment to be here getting ready to Watch Creed 2 to commence filming. A very exciting day! The actors and production team has been waiting a long Time for this film to start, so ladies and gentlemen get ready to watch the fists startFLYING! #MGM #rockybalboa #CREED2

