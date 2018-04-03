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Звезды «Спасателей Малибу» Зак Эфрон и Александра Даддарио подогрели слухи о своем романе
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Звезды «Спасателей Малибу» Зак Эфрон и Александра Даддарио подогрели слухи о своем романе 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
После выхода на экраны комедии «Спасатели Малибу», которая стала ремейком популярного телесериала, в сети появились слухи о том, что Зак Эфрон и Александра Даддарио, которые сыграли в фильме главные роли, стали встречаться в реальной жизни. Долгое время актеры не комментировали эту информацию, однако на днях сами подогрели слухи о романе — совместным появлением на улицах Лос-Анджелеса к вящей радости папарацци. Даддарио и Эфрон не скрывали, что действительно сблизились на съемках, однако оставили поклонников гадать, дружба это или же нечто большее. В середине марта у Александры был день рождения, и Зак опубликовал у себя в Instagram совместное фото и трогательное послание: «С днем рождения, одна из самых настоящих, потрясающих, умных, творческих, очаровательных и редких девушек в мире!». Даддарио тоже не осталась в стороне и опубликовала видео со своего дня рождения, где присутствовал Эфрон. На днях же папарацци застали звездную пару на прогулке с собаками: Зак и Александра прогуливались по улицам Лос-Анджелеса, пребывая, судя по всему, в отличном настроении, затем заглянули в зоомагазин Tailwaggers и уехали на авто актрисы.
попкорнnews
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