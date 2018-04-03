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Арми Хаммер пообещал сиквел «Зови меня своим именем» «через несколько лет»
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Арми Хаммер пообещал сиквел «Зови меня своим именем» «через несколько лет» 

Попкорн News 15 минут назад
Фото: Попкорн News
Пресс-тур «Зови меня своим именем» давно закончился, и звезды фильма переключились на другие проекты, но, конечно, журналисты так просто забыть им о «ЗМСИ» не дадут: на днях в новом интервью Арми Хаммера в очередной раз допросили по поводу сиквела, и актер сообщил, что продолжение выйдет «через несколько лет». В интервью изданию о кино Collider Арми Хаммер рассказал, что Лука Гуаданьино намерен снимать сиквел «Зови меня своим именем» только «через несколько лет». Это осознанное решение режиссера, сродни тому, что в свое время сделал, по словам Хаммера, Ричард Линклейтер (Линклейтер снял трилогию «Перед рассветом»/ «Перед закатом» / «Перед полуночью», фильмы которой выходили не последовательно друг за другом, а чуть ли не раз в десятилетие — в 1995, 2004 и 2013 году).
Кроме того, у Хаммера спросили, знал ли он с самого начала, что у «ЗМСИ» может появиться сиквел. На это актер ответил:
«Нет. Я знал, что в книге история продолжается еще несколько лет, но, когда я заключал контракт, никто не говорил, мол, «мы снимем еще один фильм». Никто на это не подписывался. У нас нет студии, да даже сценария еще нет. Мне кажется, зрители по-настоящему здорово отреагировали на фильм и на то, как его снял Лука. Очевидно, что они очень хорошо отреагировали на Тимми [Тимоти Шаламе]. Так что, если они хотят увидеть еще один фильм — это большой комплимент для нас». попкорнnews
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