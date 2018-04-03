Актеры-легенды и актеры-новички представят Екатеринбургу «Любовь и голуби» 

В Екатеринбурге сразу несколько поколений актеров представят зрителю всенародно любимую комедию по пьесе театрального актера, сценариста и драматурга Владимира Гуркина.
На сцене Дворца молодежи невероятно лиричную, смешную, трогательную историю о любви, измене и прощении представят сразу три поколения российских звезд театра и кино: от легендарных актеров, любимых всеми с детства до ярких восходящих акторов из таких сериалов, как «Молодежка» и «Вечный отпуск».
В спектакле задействованы Татьяна Догилева, Раиса Рязанова, Михаил Жигалов, Олеся Железняк, Мария Голубкина, Ольга Прокофьева, Ольга Тумайкина, Анатолий Журавлев, Светлана Певрушина Татьяна, Иван Дубровский, Ирина Котельникова.
Спектакль «Любовь и голуби» –лирическая комедия, снятая в 1984 году на киностудии «Мосфильм» Владимиром Меньшовым по одноименной пьесе, написанной театральным актером Владимиром Гуркиным в 1981 году.