Актеры-легенды и актеры-новички представят Екатеринбургу «Любовь и голуби»

В Екатеринбурге сразу несколько поколений актеров представят зрителю всенародно любимую комедию по пьесе театрального актера, сценариста и драматурга Владимира Гуркина

На сцене Дворца молодежи невероятно лиричную, смешную, трогательную историю о любви, измене и прощении представят сразу три поколения российских звезд театра и кино: от легендарных актеров, любимых всеми с детства до ярких восходящих акторов из таких сериалов, как «Молодежка» и «Вечный отпуск».