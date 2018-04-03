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Мир детства Резо Габриадзе. «Знаешь, мама, где я был?»
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Мир детства Резо Габриадзе. «Знаешь, мама, где я был?» 

Вечерняя Москва 51 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
26 апреля этого года в прокат выходит уникальная картина — фильм по рисункам и рассказам грузинского художника, писателя, режиссера Резо Габриадзе.
Прикосновение к этому уникально-настроенческому и искреннему фильму — почти что возвращение в детство. Картина тонко передает атмосферу послевоенной эпохи, когда люди на территории СССР жили одними проблемами, ходили на демонстрации, смотрели трофейное американское кино и верили, что скоро жизнь станет лучше. Это очень поэтичный фильм, ведь его главный герой — настоящий художник. В картине затронуты темы взросления, познания мира и окружающих, трудолюбия и призвания, прощения и покаяния. Все они поданы ненавязчиво, с юмором, а трагизм предложенных обстоятельств смягчает любовь, которая пронизывает каждого героя и каждую деталь этой невероятной истории. «Знаешь, мама, где я был» — это обаятельный и трогательный фильм о том, как пройти проверку на человечность, постичь сострадание и найти красоту в мелочах жизни. И признание в любви выдающемуся мастеру — Резо Габриадзе.
… Резо Габриадзе возвращает нам детство, время, когда ничего не страшно, когда все плохое вот-вот закончится, а хорошее останется навсегда. Мы снова там — среди больших книг и высоких деревьев, крутим ногами неподатливый мир — получаем оплеухи от Менделеева, летаем на истребителе и пишем признания в любви самой красивой женщине Кутаиси. Удивительная история детства художника, писателя и режиссера Резо Габриадзе, в которой реальные факты перемешиваются с фантазиями и снами десятилетнего мальчишки. Полнометражный анимационный фильм, созданный по рассказам и рисункам самого Резо, — теплое и трогательное признание в любви художнику от самых близких ему людей.
Этот фильм стал участником официальной программы Международного фестиваля документального кино в Амстердаме и получил Приз как лучший полнометражный фильм и Приз имени Тонино Гуэрра за лучший сценарий (Резо Габриадзе) Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале.
Снял фильм Лео Габриадзе, а продюсировал его Тимур Бекмамбетов.
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