Сериал через призму бизнеса

Сериалы — это «наше все», их место в частной жизни уже никто не оспаривает, а в бизнесе они дружно кроют все показатели. На днях, в честь 20-летия «Газпром-медиа» тему продвижения сериального контента обсудили в кинотеатре «Октябрь» участники образовательной программы «#ГПМтренды».

В юбилейный год таких встреч будет несколько, а открыл дискуссию гендиректор телеканала ТВ-3 Валерий Федорович. Канал, входящий в «Газпром-медиа» на примере собственных проектов показал, как организовать продвижение контента в разных средах. По итогам встречи очевидным стало одно: современному зрителю нужна история — качественная, лихая, неглупая.

— Невозможно продюсировать сериал, исходя из аудитории или формата телеканала — прежде всего, нужна интересная история. Истории позволяют нам проживать несколько жизней. Талантливые истории могут выживать в любой среде и работают на любую аудиторию, они всегда будут востребованы — даже через 20 лет, — подчеркнул Валерий Федорович.

Интереснейшая дискуссия затронула и особенности работы сложнейших инструментов, позволяющих медиа-боссам держать руку на пульсе потребителя, и использование новых технологий в кино— и сериальной индустрии: искусственного интеллекта и роботов, 3D-печати, дронов, виртуальной реальности.

В качестве примера нового подхода к сериальному производству в частности и ТВ в целом руководители телеканала представили уникальный проект ТВ-3 — мистический сериал «Гоголь». Он стал первым сериалом, который был запущен в широкий кинопрокат. Они поделились опытом, как команде телеканала удалось сделать из главного героя сериала успешный медийный бренд.

— Стоимость производства сериала «Гоголь» была такой высокой, что мы не смогли бы отбить эти расходы при помощи эфирного телевидения. Мы поняли, что самая высокая стоимость контакта в нашей стране — не в интернете, а в кинотеатре. И решили сделать то, чего никто никогда не делал — показать сериал в кино. Никто в это не верил, но за первый уикенд «Гоголь. Начало» собрал в кинопрокате 220 миллионов рублей, а в первый день проката стоимость цифровых прав выросла в 10 раз, — рассказал Валерий Федорович.

Рекламная кампания фильма «Гоголь. Начало» стартовала за восемь недель до старта фильма в кинопрокате. Результаты кампании отслеживались ежедневно и корректировались. В частности, был сделан любопытный вывод: аудитория ТВ и интернета не пересекается, и в цифровой среде была сделана ставка на юмор и эмоции. Принесло результат и продвижение хоррора через серию комедийных роликов. Ну а будет ли столь же удачным вторая часть «Гоголя» мы увидим уже совсем скоро: премьера назначена на 5 апреля!