Ещё
И нет им покоя: «Неуловимые мстители» — теперь и на сцене
Далее:
Читайте также:
Ещё

И нет им покоя: «Неуловимые мстители» — теперь и на сцене 

Мир24 20 минут назад
Легендарные «Неуловимые мстители» снова оказались в строю. На этот раз в московском театре Ермоловой. В рамках проекта «Кино на сцене» образы легендарного советского фильма оживили известные российские актеры. Подробнее Алексей Жидких.
Мертвые с косами не стоят. В этом спектакле нет декораций и грима. Артисты просто читают по ролям оригинальный сценарий картины и поют.
Проект «Кино на сцене» придумал Олег Меньшиков. В этой постановке он читает текст автора. Актерам худрук театра Ермоловой дал такие условия: они узнали, какой персонаж им достанется, только перед самым выходом на сцену.
«Ты не знаешь, кого читаешь, когда читаешь, это волнительно, но это приятное волнение», — отметил режиссер Тигран Кеосаян.
Визитную карточку фильма — роль куплетиста Бубы Касторского — неожиданно для себя исполнил фронтмен группировки «Ленинград» Сергей Шнуров.
«Ну, вы знаете, самое главное, что создается какая-то команда, это такое в хорошем смысле хулиганство, но творческое», — сказал Олег Меньшиков.
Сценический вариант «Неуловимых», как и экранный, имел шумный успех. Зал аплодировал стоя. А значит, в театре Ермоловой перелистают еще не один киносценарий.
Познай Дзен с намиПодпишись на нас в Telegram
Мир24: последние новости
«Голливудский хулиган» Тарантино. В чем секрет гения-плагиатора? В Москве назвали лауреатов премии «Ника» Трейлер фильма «Гоголь.Вий» появился в Сети
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло34
Тест: кто озвучивал советские мультфильмы?1
Тест: угадайте фильм по одному предмету1
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?29
Видео
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение