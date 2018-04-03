И нет им покоя: «Неуловимые мстители» — теперь и на сцене

Легендарные «Неуловимые мстители» снова оказались в строю. На этот раз в московском театре Ермоловой. В рамках проекта «Кино на сцене» образы легендарного советского фильма оживили известные российские актеры. Подробнее Алексей Жидких.

Мертвые с косами не стоят. В этом спектакле нет декораций и грима. Артисты просто читают по ролям оригинальный сценарий картины и поют.

Проект «Кино на сцене» придумал Олег Меньшиков . В этой постановке он читает текст автора. Актерам худрук театра Ермоловой дал такие условия: они узнали, какой персонаж им достанется, только перед самым выходом на сцену.

«Ты не знаешь, кого читаешь, когда читаешь, это волнительно, но это приятное волнение», — отметил режиссер Тигран Кеосаян

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«Ну, вы знаете, самое главное, что создается какая-то команда, это такое в хорошем смысле хулиганство, но творческое», — сказал Олег Меньшиков.

Сценический вариант «Неуловимых», как и экранный, имел шумный успех. Зал аплодировал стоя. А значит, в театре Ермоловой перелистают еще не один киносценарий.

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