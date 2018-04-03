Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына

8 апреля в 23:40 на Первом канале запланирован повтор фильма Андрея Кончаловского «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына».

Добраться до большой земли из этой глухой деревни можно только на лодке через озеро, зимой — на снегоходе. Обитатели — несколько человек и все хорошо знают друг друга. Несмотря на то, что неподалеку находится космодром и используются современные технологии, люди живут, как века назад. Они производят только то, что необходимо. Присутствие государственной власти и социальных служб — призрачно. 49-летний почтальон Алексей Тряпицын — их единственная связь с внешним миром. Он знает, зачем живет и ради чего. Но женщина, в которую влюблен почтальон, уезжает от этой жизни в город. Когда же у почтальона пропадает лодочный мотор, и он не может больше развозить почту, нарушен привычный ход его жизни и жизни всей деревни. В результате трудного конфликта герой тоже решает переехать в город. Но возвращается обратно, сам не зная, почему. Возможно, потому, что скучает по тапочкам, которые опрометчиво оставил дома. Сценарий был написан на основе реальных характеров. В фильме жители деревни играют сами себя. Поиски главного героя заняли больше года…

Фильм получил награду «Серебряный Лев» за лучшую режиссуру 71 МКФ в Венеции в 2014 году.

В преддверии премьеры, которая прошла также на Первом канале, Андрей Кончаловский говорил:

— Я не знаю, будет ли кинопрокат. Мне важно, чтобы максимальное количество людей могло иметь возможность увидеть картину, не заплатив деньги, во-первых. Во-вторых, чтобы они могли выключить, когда им будет скучно. До конца будут смотреть только те люди, которым это интересно. Это очень важно чтобы человек мог выключить, если это не его музыка. Я буду дорожить всеми людьми, которые досмотрят до конца…

Объясняя, почему вдруг он решил снять столь необычный фильм, Кончаловский говорил:

— Последнее время я стал задумываться о том, что современное кино старается избавить зрителя от всякого созерцания. Подойдя к определённому рубежу, я попытался уяснить себе, — понимаю ли я сущность кино. Этот фильм — моя скромная попытка открыть для себя возможности, которые таит в себе движущееся изображение. Попытка посмотреть взглядом «новорожденного» на окружающий его мир. Попытка медленного чтения жизни. Созерцание это состояние человека, который ощущает свое

единение со Вселенной. Пожалуй, этот фильм — моя попытка обострить свой собственный слух, чтобы услышать тихое звучание Вселенной…»

Идея фильма родилась у режиссёра Андрея Кончаловского, когда он увидел статью в интернете, в которой рассказывалось о почтальонах, работающих в российской глубинке. В статье приводилась поразительная статистика — за последние 5 лет количество деревень в России сократилось на 17 тысяч. На сегодняшний день в 34 тысячах русских деревень живет не больше десяти человек.

Во многих деревнях России из-за их удаленности от городов и бездорожья люди живут как бы вне государства. До них не может быстро добраться ни полиция, ни представители администрации, ни даже медики или электрики. В таких местах люди практически предоставлены сами себе. Где-то работает мощнейшая государственная машина, осваиваются новые технологии, в космос взлетают ракеты, а эти деревни живут своей отдельной жизнью. Здесь кормятся за счет природы и трудами своих рук, а взаимопомощь становится вопросом не морали, а выживания.

Зачастую единственным представителем государства в подобных краях становится почтальон. Он — главное связующее звено между немногочисленными жителями заброшенных деревень и цивилизацией. Почтальон не только разносит почту и пенсии, он привозит необходимые продукты, лекарства, инструменты, горючее. Это не входит в его обязанности, он делает это только для того, чтобы помочь людям.

Андрей Кончаловский принял решение снимать фильм с непрофессиональными актёрами в документально-постановочном стиле, который он уже не раз применял в других своих картинах, таких как «История Аси Клячиной» (Приз ФИПРЕССИ Берлинского кинофестиваля, 1988), «Курочка ряба» (Номинация на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, 1994 г.), «Дом дураков» (Номинация на Золотого Льва, Специальный приз жюри и Приз ЮНИСЕФ Венецианского кинофестиваля, 2002 г.).

В подготовительном периоде перед авторами проекта стояла сложная задача — найти обычных людей, жителей русских деревень, которые могли бы стать героями фильма. С самого начала было решено, что сценарий будет написан по реальным историям из жизни деревенских жителей, поэтому прежде, чем приступать к работе над сценарием, предстояло провести ресерч, найти главного героя с интересной судьбой и подходящим окружением.