Шон Пенн слишком стар и слишком успешен, чтобы обращать внимание на хейтеров: «Мне 57 и у меня бассейн с подогревом»

Шона Пенна стоило бы познакомить с небезызвестным выражением «Я стар… Я суперстар!», поскольку актер эту позицию разделяет всецело: в очередном интервью 57-летний Пенн заявил, что уже слишком стар и слишком успешен, чтобы обращать внимание на критику окружающих. Актер и режиссер, недавно ставший еще и писателем и опубликовавший свою первую книгу, давно перестал обращать внимание на хейтеров — и, даже если кому-то его дебютный роман не нравится, сам Шон Пенн критику окружающих, будь то случайные люди или профессионалы, эксперты, слушать не собирается. «Вот что я мог бы им сказать: «Мне 57, и я у меня бассейн с подогревом — можете говорить все, что пожелаете»», отметил актер. попкорнnews