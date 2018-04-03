Звезда «Дэдпула 2» сыграет в политическом триллере 

Зази Битц присоединилась к Кристен Стюарт в остросюжетной ленте Бенедикта Эндрюса «Против всех врагов».
В фильме, основанном на реальных событиях, Стюарт сыграет американскую актрису Джин Сиберг. Сиберг в основном снималась во Франции и стала одним из символов французской новой волны. В 1960-е гг. она увлеклась политикой, боролась за равноправие темнокожего населения и вела бурную активистскую деятельность. Подобное поведение вызвало недовольство со стороны ФБР, за Сиберг организовали слежку и всячески портили её существование. В сентябре 1979 года актриса покончила жизнь самоубийством.
Пока неизвестно, какая роль досталась Зази Битц. Ранее свое участие в политическом триллере подтвердили Энтони Маки, Джек О’Коннелл, Маргарет Куэлли и Колм Мини.
Совсем скоро зрители увидят Зази Битц в сиквеле супергеройского блокбастера «Дэдпул 2». Кроме того, 26-летняя актриса планирует сыграть вместе с Натали Портман и Джоном Хэммом в драме «Бледная синяя точка». Она станет частью рокового любовного треугольника.