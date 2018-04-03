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Алеку Болдуину — 60
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Алеку Болдуину — 60 

RT на русском 1 час назад
Американскому актёру и кинорежиссёру Алеку Болдуину исполняется 60 лет. Свою карьеру он начинал с бродвейских постановок, а признание получил после съёмок в фильмах «Битлджус», «Охота за »Красным Октябрем» и «Тень». Широко известен Болдуин стал благодаря ролям в комедийных картинах и сериалах. В 2016 году актёр начал пародировать Дональда Трампа в шоу Saturday Night Live. За эту роль в 2017 году он получил премию «Эмми». Болдуин утверждает, что продолжит изображать американского президента вплоть до его «импичмента и отставки». Самые запоминающиеся образы — в галерее RT.
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