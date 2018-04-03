10 фильмов о людях, которые прыгнули выше головы

Это картины, в которых люди преодолели не только обстоятельства, но и себя самих ради достижения цели.

"Со дна вершины"

Семнадцатилетний Алексей Царёв подает большие надежды в области горных лыж, а потом с ним случается трагедия, и он остается без ног. Сначала страдает, а потом все равно стремится к победе. История снята по мотивам реальных событий из жизни горнолыжника Алексея Мошкина

"Побег из Шоушенка"

Самая популярная и невероятная история по мотивам повести Стивена Кинга . Невинно осужденный Энди Дюфрейн живет в своей тюрьме и кажется, уже смирился со своим заточением. Его жизнь устроена, быт налажен, есть друзья, любимая работа. Но не все так просто.

"Солдат Джейн"

Сотрудница разведуправления, топограф Джейн О’Нил добровольно влезает в мясорубку психологического и физического давления. Она, единственная женщина на курсах подготовки элитных военных подразделений, побеждает не только своего мучителя, но и всю систему.

"Прогулка"

Рассказ о французском канатоходце Филиппе Пети, который в 1974 году задумал пройти по канату, натянутому между башнями-близнецами в Нью-Йорке. Высота более 400 метров над землей, ветер и никакой страховки.

"Мисс Конгениальность"

Агент ФБР Грейс Харт — женщина отважная, лихая, но немного невзрачная. У нее проблемы по службе, и, чтобы реабилитироваться, она должна провернуть сложную спецоперацию, ради которой необходимо сделать нечто ей совершенно несвойственное — стать красоткой-моделью.

"Кон-Тики"

В 1947 году Тур Хейердал и пятеро его спутников на плоту пересекли Тихий океан, чтобы доказать миграцию предполагаемых предков полинезийцев из Южной Америки. Красочная и вдохновляющая лента снималась не только по «следам» тех событий. Условия съемок были максимально приближены к тем, какие довелось испытать путешественникам.

"8 миля"

«8 миля», где главную роль сыграл Эминем — практически полная летопись юности звезды. Выросший в жестокой среде бедных афроамериканцев, Эминем сумел найти свое призвание и стать равным среди тех, кто не принимает чужаков.

"Шеф Адам Джонс"

Высококлассному повару-перфекционисту Адаму Джонсу для победы в этой жизни все время чего-то не хватает. Однажды, когда поймет, что это, он получит заветные три звезды Мишлен — высшую поварскую награду.

"Джой"

Драма основанная на истории Джой Мангано, несчастной матери-одиночки, которая долго не может выбраться из нужды. Однажды она изобретает самовыжимающуюся швабру — мечту каждой домохозяйки. Путь к продажам оказывается долгим и трудным, но сейчас Джой владеет крупным бизнесом и продолжает изобретать различные штуки для дома.

"Вселенная Стивена Хокинга"