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Видео: облившийся бензином новосибирец загорелся и прыгнул в реку
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Видео: облившийся бензином новосибирец загорелся и прыгнул в реку 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Новосибирский режиссёр и актёр Павел Заворин выполнил опасный трюк для съёмок своего фильма «Безродные» — он облился бензином, загорелся и спрыгнул с обрыва в реку.
«Очень сложный драматический сюжет — богатые такие, обеспеченные люди любыми путями крадут детей из детдомов И есть перевалочная база, [откуда они] отправляют их в разные страны, кого продают, кого куда. А мы, бывшие детдомовские, спасаем их», — рассказал корреспонденту НГС режиссёр фильма «Безродные» Павел Заворин.
Съёмки драмы начались в январе, а закончить их режиссёр планирует осенью 2018 года. В апреле недалеко от села Чик Коченёвского района НСО снималась одна из самых сложных сцен «Безродных» — по сюжету, враги героя Заворина привезли его в степь, облили бензином и подожгли.
Он же, спасаясь, срывается с обрыва и бежит к реке — «бандиты» думают, что он погиб. По словам режиссёра, опасную сцену пришлось снимать с одного дубля.
«Это был действительно бензин — всё по-натуральному. Все съёмки приближены к реальности. Настолько сложные [трюки] я ещё не делал. Немножко спина от жары подгорела, но успел, добежал до воды», — отметил артист.
Павел Заворин добавил, что это первый его полнометражный фильм — раньше он снимал видеоклипы, в основном, для певцов шансона, например, для Сергея Клушина и для недавно трагически погибшего исполнителя Андрея Климнюка.
Что касается бюджета «Безродных», по словам режиссёра, денег на фильм потратили мало — работали «на энтузиазме».
Ранее в Новосибирске презентовали мистический фильм «Крутой вираж» новосибирского режиссёра Филиппа Дмитриева — в нём тоже исполнялись сложные трюки.
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