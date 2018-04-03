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В новом трейлере «Войны бесконечности» битву за Нью-Йорк показали вперемежку с рекламой
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В новом трейлере «Войны бесконечности» битву за Нью-Йорк показали вперемежку с рекламой 

Newsru.com 49 минут назад
Фото: Newsru.com
До выхода на экраны супергеройского блокбастера «Мстители: Война бесконечности» остаются считанные недели, и Marvel одну за другой раскрывает все новые детали, подогревая интерес фанатов. До недавнего времени полной тайной был окутан один из ключевых моментов в истории всей вселенной супергероев — битва за Нью-Йорк. В новом трейлере «Мстителей» появились первые кадры — вперемежку с рекламой ипотечных кредитов, сообщает
Comicbook
В трейлере жительница Нью-Йорка, не замечая побоища вокруг, переносится сквозь портал прямо к дверям дома своей мечты — благодаря быстрому ипотечному кредиту и скромной помощи супергероев.
Marvel называет свой 19-й фильм о вселенной супергероев самым масштабным кроссовером в истории. Как иронично отмечает
Chicago Tribune, на фоне двух десятков присутствующих супергероев не меньше внимания приковывают те, кому не нашлось заметного места в кадре. Речь идет о Соколином глазе, которого сыграл Джереми Реннер. Впрочем, на сайте
среди участников съемок он все же указан.
"Мстители: Война бесконечности" входит в топ самых ожидаемых проектов года. Первый трейлер блокбастера установил абсолютный рекорд по количеству просмотров — более 230 миллионов за первые сутки после выхода видеоролика.
В новой ленте от режиссеров Энтони и Джо Руссо мстителям предстоит при участии стражей галактики и других героев вселенной Marvel сразиться за шесть камней бесконечности с безумным злодеем Таносом, который вынашивает план по завоеванию Вселенной. Эти могущественные артефакты наделяют владельца огромной силой и способностью изменять реальность.
В России лента должна выйти в прокат
3 мая. В США премьера намечена на 27 апреля.
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