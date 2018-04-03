150 крутых (буквально) яиц для гиков: «Ходячие мертвецы», Star Wars и другие 

Большинство гиков ищут пасхалки в фильмах и играх, но им также не стоит забывать про пасхальные куриные яйца, которые скоро многим предстоит красить на Пасху.
Playboy собрал самые крутые (в прямом и переносном смысле) пасхальные яйца, на которых изображены герои всем известных сериалов, фильмов и игр — от «Ходячих мертвецов» до «Звездных войн».
Даже если вам не близки религиозные традиции, возьмите яйцо и сделайте из него Бэтмена. Православные вам позавидуют.
Мстители
Тор, Халк, Капитан Америка, Железный человек и другие герои из знаменитых комиксов первыми добрались до пасхальных яиц.
@foodfunfamilyblog
Бэтмен и его враги
Встречайте в образе яиц Бэтмена, Джокера, Женщину-кошку, Двуликого, Пингвина, Мистера Фриза и, конечно же, Харли Квинн.
@red-flare
Звездные войны
Без вселенной «Звездных войн» не обойдется ничто на этой планете, в том числе и Пасха.
@FrugalFun4Boys
@FrugalFun4Boys
Покемоны
Как же без покемонов?
@red-flare
Yu-Gi-Oh!
Пасхальные яйца по мотивам знаменитых аниме тоже не редкость.
@red-flare
Здесь, кажется, кого только нет.
@gloomjennonfire
Ходячие мертвецы
На светлый праздник Пасхи такие яйца вряд ли бы пригодились, но на Хэллоуин их точно стоит отложить.
@red-flare
Мистер Картофельная голова
Самый классный из персонажей во вселенной «Истории игрушек». Кстати, картофель идеально сочетается с яйцом как по форме, так и по вкусу.
@theglitterinmytea
Mass Effect
Персонажи из вселенной Mass Effect для поклонников одноименной игры.
@red-flare
@red-flare
Миньоны
Мы не могли пропустить миньонов. Без них тоже невозможно обойтись.
@FrugalFun4Boys
Вселенная Марвел
@red-flare
Гарри Поттер и друзья
@adventureinabox
Персонажи из игр Nintendo
А где Марио?
@red-flare
А! Вот он, рядом с пикачу.
@chadessinytb
Five Nights at Freddy's Леденящие кровь пасхальные яйца по мотивам знаменитой игры-ужастика.
@red-flare