Ещё
150 крутых (буквально) яиц для гиков: «Ходячие мертвецы», Star Wars и другие
Далее:
Читайте также:
Ещё

150 крутых (буквально) яиц для гиков: «Ходячие мертвецы», Star Wars и другие 

PlayboyRussia.com 29 минут назад
Фото: PlayboyRussia.com
Большинство гиков ищут пасхалки в фильмах и играх, но им также не стоит забывать про пасхальные куриные яйца, которые скоро многим предстоит красить на Пасху.
Playboy собрал самые крутые (в прямом и переносном смысле) пасхальные яйца, на которых изображены герои всем известных сериалов, фильмов и игр — от «Ходячих мертвецов» до «Звездных войн».
Даже если вам не близки религиозные традиции, возьмите яйцо и сделайте из него Бэтмена. Православные вам позавидуют.
Мстители
Тор, Халк, Капитан Америка, Железный человек и другие герои из знаменитых комиксов первыми добрались до пасхальных яиц.
@foodfunfamilyblog
Бэтмен и его враги
Встречайте в образе яиц Бэтмена, Джокера, Женщину-кошку, Двуликого, Пингвина, Мистера Фриза и, конечно же, Харли Квинн.
@red-flare
Звездные войны
Без вселенной «Звездных войн» не обойдется ничто на этой планете, в том числе и Пасха.
@FrugalFun4Boys
@FrugalFun4Boys
Покемоны
Как же без покемонов?
@red-flare
Yu-Gi-Oh!
Пасхальные яйца по мотивам знаменитых аниме тоже не редкость.
@red-flare
Здесь, кажется, кого только нет.
@gloomjennonfire
Ходячие мертвецы
На светлый праздник Пасхи такие яйца вряд ли бы пригодились, но на Хэллоуин их точно стоит отложить.
@red-flare
Мистер Картофельная голова
Самый классный из персонажей во вселенной «Истории игрушек». Кстати, картофель идеально сочетается с яйцом как по форме, так и по вкусу.
@theglitterinmytea
Mass Effect
Персонажи из вселенной Mass Effect для поклонников одноименной игры.
@red-flare
@red-flare
Миньоны
Мы не могли пропустить миньонов. Без них тоже невозможно обойтись.
@FrugalFun4Boys
Вселенная Марвел
@red-flare
Гарри Поттер и друзья
@adventureinabox
Персонажи из игр Nintendo
А где Марио?
@red-flare
А! Вот он, рядом с пикачу.
@chadessinytb
Five Nights at Freddy's  Леденящие кровь пасхальные яйца по мотивам знаменитой игры-ужастика.
@red-flare
PlayboyRussia.com: последние новости
Disney показал неудачные дубли «Последних джедаев», или 28 ударов по лицу от Кэрри Фишер Стивен Спилберг запретил называть бургеры спилбургерами Окровавленная рука ДиКаприо, прилипший к полу Тим Рот и другие курьезы на съемочной площадке Тарантино
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло34
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: угадайте фильм по одному предмету1
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Бузова ищет жениха через кастинг на ТВ33
Видео
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
00:58
Бузова ищет жениха через кастинг на ТВ
ТВ
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение