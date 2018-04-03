150 крутых (буквально) яиц для гиков: «Ходячие мертвецы», Star Wars и другие

Большинство гиков ищут пасхалки в фильмах и играх, но им также не стоит забывать про пасхальные куриные яйца, которые скоро многим предстоит красить на Пасху.

Playboy собрал самые крутые (в прямом и переносном смысле) пасхальные яйца, на которых изображены герои всем известных сериалов, фильмов и игр — от «Ходячих мертвецов» до «Звездных войн».

Даже если вам не близки религиозные традиции, возьмите яйцо и сделайте из него Бэтмена. Православные вам позавидуют.

Мстители

Тор, Халк, Капитан Америка, Железный человек и другие герои из знаменитых комиксов первыми добрались до пасхальных яиц.

@foodfunfamilyblog

Бэтмен и его враги

Встречайте в образе яиц Бэтмена, Джокера, Женщину-кошку, Двуликого, Пингвина, Мистера Фриза и, конечно же, Харли Квинн.

@red-flare

Звездные войны

Без вселенной «Звездных войн» не обойдется ничто на этой планете, в том числе и Пасха.

@FrugalFun4Boys

@FrugalFun4Boys

Покемоны

Как же без покемонов?

@red-flare

Yu-Gi-Oh!

Пасхальные яйца по мотивам знаменитых аниме тоже не редкость.

@red-flare

Здесь, кажется, кого только нет.

@gloomjennonfire

Ходячие мертвецы

На светлый праздник Пасхи такие яйца вряд ли бы пригодились, но на Хэллоуин их точно стоит отложить.

@red-flare

Мистер Картофельная голова

Самый классный из персонажей во вселенной «Истории игрушек». Кстати, картофель идеально сочетается с яйцом как по форме, так и по вкусу.

@theglitterinmytea

Mass Effect

Персонажи из вселенной Mass Effect для поклонников одноименной игры.

@red-flare

@red-flare

Миньоны

Мы не могли пропустить миньонов. Без них тоже невозможно обойтись.

@FrugalFun4Boys

Вселенная Марвел

@red-flare

@adventureinabox

Персонажи из игр Nintendo

А где Марио?

@red-flare

А! Вот он, рядом с пикачу.

@chadessinytb

Five Nights at Freddy's Леденящие кровь пасхальные яйца по мотивам знаменитой игры-ужастика.

@red-flare