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Эмили Блант, Джон Красински и Блейк Лайвли на премьере фильма «Тихое место»
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Эмили Блант, Джон Красински и Блейк Лайвли на премьере фильма «Тихое место» 

Peopletalk 27 минут назад
Фото: Peopletalk
Кто: Эмили Блант, Джон Красински, Блейк Лайвли, Райан Рейнольдс, Ноа Джуп, Милли Симмондс и многие другие.
Что: Премьера фильма «Тихое место».
Где: Линкольн-центр, Нью-Йорк.
Когда: 02.04.2018.
Люди говорят: В Нью-Йорке в Линкольн-центре состоялась премьера триллера «Тихое место». На красную дорожку вышли исполнители главных ролей Эмили Блант (35) и ее муж Джон Красински (38), они и в фильме играют супругов. А поддержать друзей пришли Блейк Лайвли (30) и Райан Рейнольдс (41). «Тихое место» — это история одной семьи, которая живёт на уединённой ферме в американской глубинке. Их дом полон монстров, реагирующих на любой звук, поэтому родители и двое детей общаются только жестами. Кино в прокате с 12 апреля!
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/emili-blant-dzhon-krasinski-i-blejk-lajvli-na-premere-filma-tihoe-mesto/
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