Более 400 кадетов, юнармейцев и ветеранов Вооруженных сил встретятся с героями легендарного фильма 

4 апреля в Музее Победы состоится общественно-патриотическая акция «Спасибо за верность, потомки!», посвященная 47-летию фильма «Офицеры».
Эта акция проводится в различных регионах Российской Федерации с 2013 года. Неизменным ее автором и ведущим является народный артист СССР Василий Лановой, член Общественного совета Музея Победы, сопредседатель движения «Бессмертный полк России».
Гостями мероприятия станут более 400 воспитанников кадетских корпусов московских школ, представители движения «Юнармия», ветераны Вооруженных Сил РФ. В программе вечера — выступление солистов ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск, демонстрация отрывков из кинофильма «Офицеры» и творческая встреча с актерами Василием Лановым и Александром Воеводиным.
Популярные артисты расскажут о своих ролях в кино, в том числе и о съемках в легендарном фильме, в их исполнении прозвучат песни и стихотворения о войне.
Акция-концерт «Спасибо за верность, потомки!» направлена на воспитание у молодежи гордости за свою страну, повышение интереса к культуре и истории Отечества, сохранение преемственности между разными поколениями.
Василий Лановой также расскажет об общероссийском общественном гражданско-патриотическом движении «Бессмертный полк России».
Начало мероприятия в 17:00.