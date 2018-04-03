В Музее Победы состоится общественно-патриотическая акция «Спасибо за верность, потомки!»

Более 400 кадетов, юнармейцев и ветеранов Вооруженных Сил РФ встретятся с героями легендарного фильма.

4 апреля в Музее Победы в Москве состоится общественно-патриотическая акция «Спасибо за верность, потомки!», посвященная 47-летию фильма «Офицеры». Эта акция проводится в различных регионах Российской Федерации с 2013 года. Неизменным ее автором и ведущим является народный артист СССР Василий Лановой , член Общественного совета Музея Победы, сопредседатель движения «Бессмертный полк России».

Гостями мероприятия станут более 400 воспитанников кадетских корпусов московских школ, представители движения «Юнармия», ветераны Вооруженных Сил РФ. В программе вечера — выступление солистов ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск, демонстрация отрывков из кинофильма «Офицеры» и творческая встреча с актерами Василием Лановым и Александром Воеводиным

Популярные артисты расскажут о своих ролях в кино, в том числе и о съемках в легендарном фильме, в их исполнении прозвучат песни и стихотворения о войне.

Акция-концерт «Спасибо за верность, потомки!» направлена на воспитание у молодежи гордости за свою страну, повышение интереса к культуре и истории Отечества, сохранение преемственности между разными поколениями.

Василий Лановой также расскажет об общероссийском общественном гражданско-патриотическом движении «Бессмертный полк России».