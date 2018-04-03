Доля российского кино в прокате стала рекордной

За первые три месяца 2018 года доля российского кино в прокате составила 48,9%. Это рекорд для отечественного кинопроката, сообщила пресс-служба Фонда кино. Все отечественны фильмы за данный период собрали 7,6 млрд рублей.

Отметим, что за аналогичный период прошлого года доля российских фильмов в прокате едва превышала 31%. А ведь именно 2017-й считается самым успешным для российского кино. Если тенденция начала 2018-го сохранится, то есть все шансы, что рекорд прошедшего года будет побит.

Лидером российского кинопроката в начале текущего года стала лента «Движение вверх». На долю этого фильма пришлось 18% всех кинотеатральных сборов страны и 37% сборов российского кино. Фильм о победе советской сборной по баскетболу на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене посмотрели миллионы человек, многие зрители приходили в кинозал не по одному разу.

«Любовь, смерть, азарт спортивной борьбы — это такие вещи, которые легко произносить, но тяжело достоверно показать на экране. Мне кажется, нам удалось все-таки», — объяснил успех режиссер фильма Антон Мегердичев

«МИР 24» решил узнать, какие фильмы могли бы войти в список нематериальных ценностей, какие ленты можно по праву назвать национальным достоянием.

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