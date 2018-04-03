Ещё
Доля российского кино в прокате стала рекордной
Далее:
Читайте также:
Ещё

Доля российского кино в прокате стала рекордной 

Мир24 2 часа назад
За первые три месяца 2018 года доля российского кино в прокате составила 48,9%. Это рекорд для отечественного кинопроката, сообщила пресс-служба Фонда кино. Все отечественны фильмы за данный период собрали 7,6 млрд рублей.
Отметим, что за аналогичный период прошлого года доля российских фильмов в прокате едва превышала 31%. А ведь именно 2017-й считается самым успешным для российского кино. Если тенденция начала 2018-го сохранится, то есть все шансы, что рекорд прошедшего года будет побит.
Лидером российского кинопроката в начале текущего года стала лента «Движение вверх». На долю этого фильма пришлось 18% всех кинотеатральных сборов страны и 37% сборов российского кино. Фильм о победе советской сборной по баскетболу на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене посмотрели миллионы человек, многие зрители приходили в кинозал не по одному разу.
«Любовь, смерть, азарт спортивной борьбы — это такие вещи, которые легко произносить, но тяжело достоверно показать на экране. Мне кажется, нам удалось все-таки», — объяснил успех режиссер фильма Антон Мегердичев.
«Серебро» российского кинопроката досталось фильму о спорте, любви, и преодолении «Лед». Уже в день премьеры, 14 февраля, фильм Олега Трофима собрал порядка 200 миллионов рублей. Немалая заслуга в этом актеров Аглаи Тарасовой, Марии Ароновой и Александра Петрова.
«МИР 24» решил узнать, какие фильмы могли бы войти в список нематериальных ценностей, какие ленты можно по праву назвать национальным достоянием.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
Трейлер фильма «Гоголь.Вий» появился в Сети «Есть только миг»: Олег Анофриев – голос из детства Зарабатывай на фильмах: премьера на телеканале «МИР» – шоу «Игра в кино»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки1
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло34
Тест: угадайте фильм по одному предмету1
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?29
Видео
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
00:58
Бузова ищет жениха через кастинг на ТВ
ТВ
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение