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Фильм «Лёд» собрал кассу в 1,5 млрд рублей и стал лидером российского проката в 2018 году
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Фильм «Лёд» собрал кассу в 1,5 млрд рублей и стал лидером российского проката в 2018 году 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Фильм «Лёд» по итогам седьмого прокатного уикэнда занял первое место по кассовым сборам в России и СНГ в 2018 году, сообщают "Известия" со ссылкой на прокатчиков в лице кинокомпаний ArtPicturesStudio и «Водород», телеканала «Россия 1», «СТС Медиа» и «Национальной Медиа Группы».
Всего бокс-офис спортивной драмы составил 1,5 млрд руб., а посмотрело ее 6,3 млн зрителей.
В минувшие выходные премьера картины «Лёд» состоялась в Китае, где ей удалось собрать более $2,2 млн  В основу сюжета фильма «Лёд» легла история о талантливой фигуристке (Аглая Тарасова), которая получает травму и оказывается в инвалидной коляске. Снова встать на лед ей помогает хоккеист Миша (Александр Петров) и чуткий тренер (Мария Аронова).
Ранее стало известно, что в первом квартале 2018 года доля российского кино в отечественном прокате составила рекордные 48,9%.
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