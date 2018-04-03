Фильм «Лёд» собрал кассу в 1,5 млрд рублей и стал лидером российского проката в 2018 году

Фильм «Лёд» по итогам седьмого прокатного уикэнда занял первое место по кассовым сборам в России и СНГ в 2018 году, сообщают "Известия" со ссылкой на прокатчиков в лице кинокомпаний ArtPicturesStudio и «Водород», телеканала «Россия 1», «СТС Медиа» и «Национальной Медиа Группы». Всего бокс-офис спортивной драмы составил 1,5 млрд руб., а посмотрело ее 6,3 млн зрителей. В минувшие выходные премьера картины «Лёд» состоялась в Китае, где ей удалось собрать более $2,2 млн В основу сюжета фильма «Лёд» легла история о талантливой фигуристке ( Аглая Тарасова ), которая получает травму и оказывается в инвалидной коляске. Снова встать на лед ей помогает хоккеист Миша ( Александр Петров ) и чуткий тренер ( Мария Аронова ). Ранее стало известно, что в первом квартале 2018 года доля российского кино в отечественном прокате составила рекордные 48,9%.