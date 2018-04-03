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Первые занятия в образовательном центре Музея кино начнутся 22 апреля
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Первые занятия в образовательном центре Музея кино начнутся 22 апреля 

Агентство «Москва» 46 минут назад
Музей кино открывает образовательный центр, первые занятия стартуют 22 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ.
«Занятия в образовательном центре начнутся 22 апреля и будут проходить в специально оборудованных для занятий аудиториях Музея кино на ВДНХ», — говорится в сообщении.
Как уточняется, 14 апреля состоится день открытых дверей образовательного центра Музея кино, в котором будут проходить теоретические и практические авторские курсы, посвященные истории мирового и отечественного кинематографа, истории костюма, мастер-классы по сценарному мастерству, разработке образа персонажей, созданию эскизов костюмов, видеосъемке и монтажу.
Отмечается, что сейчас в программе центра — шесть курсов: «Великие комики кино» (лекции-игры для детей 6–10 лет), «Костюм играет в кино!» (творческая студия, 10–13 лет), «Властелин ютуба» (мастерская, 10–14 лет), «Просто смонтируй это!» (мастерская, 12–16 лет), «Киноконструктор» (творческая студия по сценарному мастерству, 14–16 лет), «Кино в кармане» (мастерская, старше 14).
В пресс-службе подчеркнули, что среди преподавателей образовательного центра — профессиональные практикующие режиссеры театра, кино и телевидения, художники и артисты.
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