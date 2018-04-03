Первые занятия в образовательном центре Музея кино начнутся 22 апреля

Музей кино открывает образовательный центр, первые занятия стартуют 22 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ.

«Занятия в образовательном центре начнутся 22 апреля и будут проходить в специально оборудованных для занятий аудиториях Музея кино на ВДНХ», — говорится в сообщении.

Как уточняется, 14 апреля состоится день открытых дверей образовательного центра Музея кино, в котором будут проходить теоретические и практические авторские курсы, посвященные истории мирового и отечественного кинематографа, истории костюма, мастер-классы по сценарному мастерству, разработке образа персонажей, созданию эскизов костюмов, видеосъемке и монтажу.

Отмечается, что сейчас в программе центра — шесть курсов: «Великие комики кино» (лекции-игры для детей 6–10 лет), «Костюм играет в кино!» (творческая студия, 10–13 лет), «Властелин ютуба» (мастерская, 10–14 лет), «Просто смонтируй это!» (мастерская, 12–16 лет), «Киноконструктор» (творческая студия по сценарному мастерству, 14–16 лет), «Кино в кармане» (мастерская, старше 14).

В пресс-службе подчеркнули, что среди преподавателей образовательного центра — профессиональные практикующие режиссеры театра, кино и телевидения, художники и артисты.